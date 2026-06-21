Trump advierte a Irán que no «causen problemas» o volverán los ataques

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con volver a atacarlo si no «detiene a sus aliados» en Líbano, en medio de las negociaciones entre ambos países que se desarrollan este domingo en Suiza.

El republicano se refería en su mensaje a frenar los ataques del grupo islamista Hezbolá en el sur de Líbano: «Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia», declaró en su plataforma Truth Social.

Por otra parte, el presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia a Irán sobre el cierre del estrecho de Ormuz, mientras las delegaciones de ambos países se encuentran reunidas en Suiza para resolver el conflicto diplomáticamente.

Según Trey Yingst, periodista de Fox News, el mandatario estadounidense habló con Teherán durante la noche y advirtió a las autoridades contra el cierre del estrecho. «Si lo cierran, se quedarán sin país», dijo Trump. «Ni siquiera podrán volver a su jodido país», agregó.

Asimismo, Trump expresó que Washington podría convertirse en el «ángel de la guarda» del estrecho de Ormuz y tomar el 20 % del petróleo. «Si es necesario, tomaremos el control del estrecho […] Los voy a hacer mierda», advirtió el mandatario.

El periodista también afirmó que el jefe de la Casa Blanca le informó de que la jornada anterior salieron del golfo Pérsico 19 millones de barriles de petróleo crudo como consecuencia de este memorando de entendimiento con la nación persa.

Las primeras horas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio han registrado «grandes avances», aseguró, por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que encabeza la delegación norteamericana.

«Ya hemos logrado grandes avances en las últimas horas y espero que consigamos progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones», indicó en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán, quienes participan como medidores.

Qatar confirmó este domingo que las conversaciones entre el régimen islámico de Irán y Estados Unidos arrancaron en Bürgenstock, Suiza, con presencia de los mediadores cataríes y de Pakistán, para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles entre las partes con el fin de poner fin a la guerra.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar anunció «el lanzamiento de la cumbre del lago de Lucerna y la primera reunión del comité de alto nivel, con la participación de representantes de Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos Estados mediadores: el Estado de Qatar y la República Islámica de Pakistán».

El emirato agregó que esperaba que las reuniones «condujeran a un acuerdo integral y duradero que aborde todos los aspectos contemplados en el memorando de entendimiento».

Sin embargo, a pesar de lo acordado en el memorando firmado por Teherán y Washington, las fuerzas israelíes siguieron llevando a cabo ataques esta semana contra el Líbano, dejando muertos y heridos.

Israel argumenta que su agresión contra la nación árabe tiene por objetivo crear una zona de seguridad y debilitar al movimiento chiita libanés Hezbolá, evitando de esa forma ataques contra su territorio. Mientras, miles de casas en el sur del país han sido arrasadas durante la ofensiva, forzando desplazamientos masivos.

El presidente Trump ha criticado en varias ocasiones a Israel por sus acciones militares contra el Líbano, en medio de los esfuerzos diplomáticos de Washington por alcanzar un acuerdo inicial de paz con Teherán. «No hace falta derribar un edificio residencial cada vez que se busca a alguien, porque en esos edificios vive mucha gente. Y no todos son Hezbolá, eso se lo puedo asegurar», dijo el martes el mandatario durante una rueda de prensa con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

En este contexto, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Irán anunció el sábado el cierre del estrecho de Ormuz para el tránsito de buques, en respuesta a lo que calificó como un incumplimiento «claro» por parte de Washington del primer punto del memorando para poner fin a la guerra y como «respuesta a las continuas e implacables violaciones del alto el fuego» por parte de Israel en el sur del Líbano. (Información DW)