Petro ratifica que entregará el mandato el 7 de agosto: ‘No creo que vuelva a ser candidato’

–En una declaración que entregó tras votar en la segunda vuelta electoral, el presidente Gustavo Petro sostuvo: “No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección, esta es la última que protagonizo aquí, ya como Jefe de Estado”. Igualmente reiteró que entregará el poder una vez concluya el mandato otorgado por los colombianos, el próximo 7 de agosto, y advirtió que no quiere volverse un “viejo cansón” al terminar la presidencia «molestando a los colombianos y colombianas que ya merecen una época democrática justa”.

El mandatario aseguró que la transición con quien resulte elegido podrá comenzar una vez se oficialicen los resultados y enfatizó que respetará estrictamente los tiempos constitucionales.

“Nosotros podemos entregar prácticamente el gobierno a partir de hoy” y “el presidente de Colombia no se pasa ni un segundo después del mandato que le dio su pueblo”, señaló.

El mandatario sostuvo además que durante sus cuatro años de gobierno se garantizó la libertad política y la participación democrática. “Mucha libertad y mucha democracia a pesar de las dificultades. Ese es el balance”, manifestó.

El jefe de Estado también afirmó que entrega “una democracia brillante, viva, multicolor” y expresó su deseo de que el país continúe avanzando hacia una sociedad “democrática y libre y justa”.

Al cierre de su intervención, reiteró que una de las principales guías de su gobierno fue priorizar a los sectores más vulnerables de la sociedad, bajo la idea de que “los últimos, las últimas, sobre todo, sean lo primero en cualquier oficina pública, en cualquier ley, en cualquier norma, y en el corazón del Presidente de la República de Colombia”.

El último y sobre todo la última será la primera que ha sido la consigna de mi vida y de mi gobierno. Por eso llevo como símbolo la última letra del arameo, el idioma que hablaba Jesús y autor de la frase que recogió San Francisco de Assisi. pic.twitter.com/Dc4W2BfoNh — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Minutos antes, tras escuchar las intervenciones de las máximas autoridades judiciales, administrativas y electorales del país en el acto de apertura de la jornada electoral la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro defendió con vehemencia la pluralidad política y lanzó una fuerte advertencia sobre el peligro que representa para la democracia el querer uniformar el pensamiento social y erradicar las posturas divergentes en el escenario público.

«El principal error que debemos evitar: que la diferencia se extinga. Si un país no tiene diferencias está muerto. Su sociedad está muerta. No existe democracia. Aquí varias veces se ha convocado en estos siglos a matarnos, a sangre y fuego, a como sea. Y no, el ser humano se diferencia de la bestia pura es en su capacidad de hablar y de entenderse”, sostuvo el jefe de Estado.

Agregó: “Habermas lo decía: la violencia solo es la falta de comunicación social. Extinguir la diferencia con violencia es fascismo. El peor enemigo de la democracia es querer matar la diferencia».

El mandatario también hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda masivamente a las urnas, superando cualquier tipo de barrera que pueda presentarse en el territorio nacional e insistió en la necesidad de que el pueblo colombiano ejerza su derecho al voto sin ningún tipo de presiones, invitando a vencer de manera decidida los obstáculos geográficos o logísticos que puedan dificultar las jornadas democráticas en las regiones más apartadas del país.

El presidente Petro aseguró que la libre expresión en las urnas es el único camino viable para la construcción del futuro de la nación. En uno de los momentos más destacados de su intervención, aprovechó el escenario para realizar un balance de lo que ha sido su gestión en materia de libertades civiles y derechos políticos, defendiendo el respeto por la libre expresión de los ciudadanos y de los medios de comunicación durante su mandato, un elemento que calificó como sinónimo indispensable de la vida democrática.

«Puedo entregar un gobierno en donde nadie puede decir que hay un preso político, que hay un preso de conciencia, que alguien fue agredido por sus ideas de parte del gobierno. Otros son los agresores. Puedo entregar un gobierno donde ningún medio de comunicación por parte del gobierno se ha cerrado, ninguna expresión de pensamiento se ha aniquilado. Cuatro años que hemos vivido en democracia y en libertad, que es la palabra sinónima de democracia. Sí, tengo críticas, las he hecho públicamente y he puesto mis denuncias al Consejo Electoral que espero las tramite sobre la pasada justa. Espero que no haya necesidad sobre esta vuelta», afirmó el jefe de Estado.

Asimismo, el presidente Petro se refirió al rol de las autoridades judiciales en este proceso, señalando que acatará con rigor las decisiones de los jueces tras los escrutinios. “La decisión la toman los jueces después de evaluar en escrutinio las quejas que haya. A los jueces obedeceré, como dice la ley y la constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez. Hay que cuidar el voto Indudablemente”, dijo.

Finalmente, de cara al cierre de las votaciones y al inicio del preconteo de datos, el mandatario hizo una solicitud de serenidad y prudencia a toda la población y a las instituciones, reiterando que la fuerza pública ha propinado duros golpes al narcotráfico para garantizar que la vida y la paz prevalezcan en esta jornada histórica.

«Y finalmente, a toda Colombia, después de votar y entrados a los momentos de intensidad indudables, les solicito la máxima tranquilidad y sabiduría, como yo debo tenerla y todas las autoridades aquí presentes. La ciudadanía hoy ejerce autónomamente y libremente, ese voto debe ser libre, la posibilidad de construir paz y no violencia. Hasta aquí hemos construido paz. No más violencia. El presidente de Colombia está por la vida y por la libertad. Libertad. Libertad y vida, siempre, siempre”, recalcó el jefe de Estado.

Previamente al sufragar en el puesto de votación del Capitolio Nacional, el jefe del Estado trinó en su cuenta en X: