Biden envía a su principal asesor de Seguridad Nacional a la cumbre de Bogotá sobre Venezuela

–La Casa Blanca informó que Jon Finer, principal asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, viajará a Bogotá este martes liderando la delegación estadounidense a la conferencia internacional sobre Venezuela, convocada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.



La comitiva de la administración Biden también estará integrada por el asesor especial del presidente para las Américas, Chris Dodd, y el director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González, añadió en un comunicado difundido a la prensa por parte de la vocera de ese consejo, Adrienne Watson.

El anuncio ocurre dos días después del encuentro en la Casa Blanca entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia. Según Petro, la celebración de una cumbre internacional en Bogotá servirá para buscar pasos concretos para que haya en Venezuela “más democracia, cero sanciones” económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro, un mensaje que el mandatario colombiano no dudó en trasladar a Washington durante su visita.

It was my pleasure to welcome President @petrogustavo to the White House.

Colombia is the keystone of our shared efforts to build a more prosperous, equal, and democratic hemisphere. pic.twitter.com/jrXY9vM0TI

— President Biden (@POTUS) April 20, 2023