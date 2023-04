«Me encanta la procuradora que da opiniones políticas», ironiza el presidente Petro

–El presidente Gustavo Petro reaccionó este viernes a las afirmaciones que hizo la víspera en Ibagué la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quien calificó de regresivas y con falencias gravísimas, las reformas promovidas por el Gobierno Nacional a la Salud y a los sistemas laboral y pensional. Adicionalmente, el jefe del Estado, hizo una defensa de la Reforma Agraria y aclaró el asunto de compra de tierras.



«Me encanta la procuradora que da opiniones políticas, solo que ella adelanta investigaciones que pueden terminar con la carrera de quienes tienen que votar libremente por esas políticas», escribió el jefe del Estado en su cuenta en Twitter y añadió:

«Luego aquí se oscurece la democracia. Hay que prender la luz democrática».

Además, el primer mandatario le advirtió a la Procuradora Cabello Blanco que «el poder de destitución de servidores de elección popular y la decisión de pérdida de derechos políticos para cualquier ciudadano o ciudadana, tal como dice el art 23 de la convención americana de DDHH, parte de nuestra Constitución, no está en autoridades de tipo administrativo».

¿Qué fue lo que dijo la Procuradora?

En otro trino de las últimas horas, el presidente Gustavo Petro invitó a las marchas obreras del lunes primero de mayo, Día del Trabajo, a concentrarse en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño en el nuevo “balconazo”, que convocó para defender las reformas laboral y pensional y a la salud:

De otro lado, el presidente Petro respondió a cuestionamientos hechos en torno a la reforma agraria, la adquisición y la expropiación de tierras:

«Tenemoss 8 años según acuerdos de paz para comprar 3 millones de hectáreas. Nosotros compraremos 1,5 millones. El Estado desde 1960 solo ha comprado un millón de hectareas. Si no aceleramos no hay paz en Colombia. Hay que decir: el Estado incumple definitivamente con el acuerdo», precisó.

Advirtió que el anterior Gobierno de «Duque solo compró 13.000 héctareas. Si a nosotros se nos impide comprar tierras, a precio comercial, entonces tocará convocar la instancia creada para el efecto, y anunciar oficialmente que el Estado colombiano no puede cumplir con el acuerdo de paz que firmó».

Y puntualizó: «Voluntariamente solo se ofrecieron 200.000.hectareas, el mecanismo forzoso que propone la ley vigente es la expropiación. Nosotros creamos un mecanismo diferente sin expropiación que esperamos se apruebe».

Mi amigo Espinoza si usted mira el artículo vigente en la ley 160 de 1994 que queremos corregir observará que la ley habla de expropiar que es preciso lo que queremos corregir. Si no se hace, el procedimiento legal vigente es la expropiación. https://t.co/NLRnwCYSAG

Ahora bien la crítica debe ser sobre el artículo que realmente se ha propuesto no sobre uno que retiramos have mucho tiempo. Así que lo invito a analizar el artículo que realmente esta propuesto para el Plan de Desarrollo y no caer en una desinformación

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2023