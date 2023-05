Zelenski niega que Ucrania haya sido responsable de ataque con drones contra el Kremlin en Moscú

–El presidente Vladímir Zelenski, negó este miércoles la implicación de Ucrania en el intento de ataque con drones contra el Kremlin, perpetrado la noche de este martes. Así lo declaró durante una conferencia de prensa celebrada tras la cumbre nórdico-ucraniana, que tuvo lugar este miércoles en Helsinki.



«No atacamos a Putin ni a Moscú. Estamos luchando por nuestro propio territorio, defendiendo nuestros pueblos y ciudades», dijo.

De acuerdo con Zelenski, Ucrania no tiene suficientes armas, por lo que «no las utiliza en ningún otro lugar». «Por eso no atacamos a Putin. Eso se lo dejaremos al tribunal», afirmó.



Estas declaraciones de Zelenski se produjeron unas horas después de que se informara del incidente. Desde el servicio de prensa del Kremlin señalaron que, tras las acciones tomadas por los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, «los vehículos [no tripulados] quedaron fuera de servicio». Se subraya que ni Putin ni ninguna otra persona resultó herida en el ataque.

La presidencia de Rusia denunció que Ucrania intentó anoche atacar con drones el Kremlin y amenazó con tomar represalia.

Según la agencia Interfax, dos drones que se dirigían al complejo de edificios fueron destruidos y sus restos cayeron en el recinto de la sede principal del presidente ruso, Vladimir Putin. Desde Rusia se señaló a Ucrania, pero Kiev ha negado tener cualquier implicación.

«Dos drones dirigidos al Kremlin» fueron desactivados «gracias a la utilización de sistemas de radar», según la Presidencia rusa. «Vemos estas acciones como un intento de acto terrorista planificado y un atentado contra la vida del presidente», añadió. Rusia se reserva el derecho de responder «cuando y donde lo considere oportuno», cita la agencia TASS.

«Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra el presidente, realizado en vísperas del Día de la Victoria, el Desfile del 9 de Mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros», agregó. (Información RT).