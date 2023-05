Coronación de Carlos III: Una ceremonia llena de simbolismos ¿Qué significan, qué representan los objetos?

–La histórica coronación de Carlos III como rey de Inglaterra este sábado estuvo marcada por el uso de elementos que tienen una gran simbología para la monarquía británica.



Carlos III fue coronado rey de Inglaterra en una solemne ceremonia llena de elementos simbólicos cargados de una tradición histórica, en la Abadía de Westminster este sábado. ¿Qué significan estos objetos?

La Piedra del Destino

La Piedra de Scone o Piedra del Destino, es la piedra de coronación sobre la que los monarcas de Gran Bretaña han sido coronados durante siglos.

Considerada un símbolo sagrado e histórico de la monarquía y la nacionalidad de Escocia, la Piedra del Destino fue trasladada de su lugar permanente en el Castillo de Edimburgo por primera vez desde 1996 para ser utilizada en la coronación de Carlos III en Westminster.

Se desconocen los orígenes de la piedra, pero se cree que se usó en la toma de posesión de los reyes escoceses desde principios del siglo IX.

El día de Navidad de 1950, los nacionalistas escoceses se llevaron la piedra de Westminster, pero la recuperaron unos meses después a 800 km (500 millas) de distancia en el altar mayor de la abadía de Arbroath, en Escocia.

Sin embargo, se trasladó oficialmente a Escocia de forma permanente en 1996 y volverá allí después de la coronación de Carlos III.

Corona de San Eduardo y la Corona Imperial

El rey fue coronado con la histórica corona de San Eduardo, que se ha utilizado desde la coronación del rey Carlos II en 1661 después de que se restaurara la monarquía tras la república de 10 años de Oliver Cromwell.

La corona, que pesa unos 2,2 kg, está formada por un marco de oro macizo con rubíes, amatistas, zafiros, granates, topacios y turmalinas, y tiene un capuchón de terciopelo con una banda de armiño.

St Edward’s Crown is used at the moment of #Coronation. As it is placed on the Sovereign’s head, the congregation in the Abbey shout the words ‘God Save The King’. Find out more about the history of the Crown in our film. pic.twitter.com/FMKnLadk5g — Royal Collection Trust (@RCT) April 29, 2023



Reemplazó una corona original, que se cree que se remonta al rey anglosajón de Inglaterra del siglo XI Eduardo el Confesor.

Carlos también usó la Corona del Estado Imperial al final del servicio, el accesorio para la cabeza que los monarcas británicos usan regularmente para ocasiones oficiales, como la Apertura Estatal del Parlamento.

Elaborada para la coronación del abuelo de Carlos, Jorge VI en 1937, la Corona Imperial está formada de 2.868 diamantes en monturas de plata, incluyendo el Cullinan II de 105 quilates, donado por el gobierno de Transvaal en Sudáfrica a Eduardo VII por su cumpleaños en 1907.

La corona también presenta el gran «Rubí del Príncipe Negro», junto con 17 zafiros, 11 esmeraldas y 269 perlas, algunas de las cuales se dice que fueron compradas como pendientes por la monarca Tudor, la reina Isabel I.

La Estrella de África

Con 530 quilates, el diamante Cullinan 1, también conocido como la Estrella de África, es el diamante de corte incoloro más grande del mundo y se encuentra en el cetro de oro enjoyado que se ha utilizado en todas las coronaciones desde 1661.

El cetro, que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los siglos, representa el poder temporal del soberano y está asociado al buen gobierno.

Este video, publicado 24 horas antes de la coronación, muestra detalladamente sus componentes:

One day to go until the #Coronation! The Imperial State Crown, or Crown of State, is worn by the Monarch at the end of the #Coronation Service as they leave Westminster Abbey. Watch our short film to find out more about its history. https://t.co/GEImDG7s3c pic.twitter.com/kY9BfPEOGU — Royal Collection Trust (@RCT) May 5, 2023

El Orbe del Soberano

El Orbe del Soberano es un globo de oro con una cruz montada en la parte superior, rodeada por una banda de diamantes, esmeraldas, rubíes, zafiros y perlas con una gran amatista en la parte superior y representa la soberanía cristiana.

Anillo de coronación

El anillo de coronación, conocido como «El anillo de bodas de Inglaterra» y compuesto por un zafiro con una cruz de rubí engastada en diamantes, se hizo para la coronación del rey Guillermo IV en 1831. Desde entonces, se ha usado en cada coronación y simboliza la dignidad real.

Espadas y mazas

Durante la proceso de coronación se presentaron varias espadas, como la Espada del Estado, que simboliza la autoridad real. Se fabricó alrededor de 1678 y se usó en la investidura de Carlos como Príncipe de Gales en 1969.

También se presentaron la Espada de la Justicia Temporal, la Espada de la Justicia Espiritual y la Espada de la Misericordia, que se utilizaron por primera vez en la coronación de Carlos I en 1626.

La espada enjoyada de la Ofrenda, hecha para la coronación de Jorge IV en 1821, fue entregada a Carlos con el mensaje de que no es un símbolo de poder o violencia sino de protección del bien.

Además, también se exhibieron dos mazas, realizadas en plata dorada sobre roble y datadas entre 1660 y 1695. Estos son los emblemas ceremoniales de autoridad que se llevan ante el soberano en eventos como la Apertura Estatal del Parlamento.

Ampolla

La ampolla de oro, que data de 1661, es un frasco con forma de águila que contiene el aceite sagrado, que fue consagrado en Jerusalén en marzo y fue el utilizado para ungir al rey.

The Sovereign’s Sceptre with Cross and The Sovereign’s Orb have important symbolic roles within the #Coronation ceremony. Watch our film to find out their significance. https://t.co/GEImDG7s3c pic.twitter.com/JWWbHQfpbp — Royal Collection Trust (@RCT) May 3, 2023



La cuchara de coronación

La cuchara de plata dorada es la pieza más antigua de la regalía, se desconoce con qué objetivo pero los historiadores dicen que fue realizada para Enrique II o Ricardo I en el siglo XII. Se usó para ungir al rey James 1 en 1603 y desde entonces ha aparecido en todas las coronaciones.

Esposas

Durante la ceremonia de coronación, en las muñecas del soberano se colocan dos brazaletes de oro que representan la sinceridad y la sabiduría. Se cree que se relacionan con símbolos antiguos de caballería y liderazgo militar.

Historic Coronation vestments from @RCT will be used by The King at the #Coronation Service. His Majesty will reuse vestments which featured in the Coronation Services of King George IV in 1821, King George V in 1911, King George VI in 1937 and Queen Elizabeth II in 1953: — The Royal Family (@RoyalFamily) May 1, 2023

Datan de 1661 y se han utilizado en todas las coronaciones desde la del rey Carlos II hasta la del rey Jorge VI en 1937, con nuevos armills preparados especialmente para la reina Isabel en 1953. (Con información de AP, Reuters y VOA).