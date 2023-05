¿Qué es el Título 42 y porqué afecta la migración entre EEUU y Latinoamérica?

Después de tres años de usar una regla de la época de la pandemia conocida como Título 42 para controlar el flujo de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden se prepara para su fin. En los últimos días, puso en marcha varias nuevas reglas de inmigración destinadas a disuadir a los migrantes de llegar a la frontera.

La administración también puso en marcha un programa de parole humanitario reservado para los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Cualquiera que intente entrar en Estados Unidos después de este jueves sin una cita de asilo será expulsado y sometido a una prohibición de cinco años para entrar en el país. El miércoles, la administración también puso en marcha una nueva regla de asilo que exige a los migrantes buscar primero protección en un país por el que hayan transitado antes de llegar a la frontera.

Esto es lo que usted debe saber sobre el Título 42 y los próximos cambios:

¿Qué es el Título 42?

En marzo de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 comenzó a propagarse en Estados Unidos, los CDC emitieron el Título 42 para limitar la migración, diciendo que era necesario para reducir la propagación de la enfermedad. Los CDC tienen la autoridad para hacer esto bajo la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944.

Bajo el Título 42, la administración de Trump autorizó a Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a expulsar de inmediato a los migrantes que cruzaran hacia Estados Unidos sin la documentación adecuada, incluidos aquellos que buscaban asilo.

La administración de Biden mantuvo la política en un principio, pero dijo que presionaría para ponerle fin. La política fue confirmada inicialmente en un tribunal federal después que los estados de tendencia republicana demandaron para mantenerla en vigor.

¿Cómo funciona?

El Título 42 permite a los agentes fronterizos expulsar rápidamente a los inmigrantes, incluidos los solicitantes de asilo que llegan a la frontera con México. En virtud de esta regla, los funcionarios de Inmigración pueden tardar tan poco como 10 minutos en procesar a los migrantes y expulsarlos a México o a su país de origen.

Desde que empezó a aplicarse el Título 42, se ha usado más de 2.8 millones de veces para expulsar a migrantes, aunque los niños que viajan solos han estado exentos.

¿Qué cambia?

El Título 42 vence este jueves a las 11:59 p.m.. La administración de Biden anunció en enero que ponía fin a la emergencia nacional relacionadas con la pandemia. Eso también supuso el fin del uso del Título 42 para controlar la inmigración en la frontera.

¿Qué ocurrirá a continuación?

Con el fin del Título 42, los migrantes se encontrarán con leyes más duras, incluida la habitual normativa de expulsión conocida como Título 8. Las personas expulsadas en virtud del Título 8 estarán sujetas a una prohibición de admisión de cinco años y a posibles sanciones penales si intentan volver a entrar ilegalmente, advirtieron funcionarios de Inmigración.

En algunos casos, serán deportados a su país de origen, y en otros a México, en virtud de un acuerdo con el gobierno mexicano.

Las deportaciones y la prohibición de volver a entrar en Estados Unidos también se aplicarán a quienes intenten cruzar por mar a través del estrecho de la Florida o el Canal de la Mona de Puerto Rico. En el caso de los migrantes haitianos y cubanos, esto también los hace inelegibles para participar en un programa de parole humanitario de dos años que la administración de Biden puso en marcha en enero, que les permite la entrada legal en Estados Unidos si tienen un patrocinador estadounidense y un pasaporte válido.

¿Cómo pueden llegar los migrantes a Estados Unidos una vez finalizado el Título 42?

La administración de Biden ha anunciado la ampliación de varias vías legales nuevas para los inmigrantes. En enero, la administración puso en marcha un programa de libertad condicional humanitaria para inmigrantes procedentes de Cuba, Haití y Nicaragua. El programa, que ya se ofrecía a los ciudadanos venezolanos, permite que 30,000 personas al mes de los cuatro países combinados vuelen legalmente a Estados Unidos si tienen un patrocinador estadounidense y un pasaporte válido.

La administración también ha dicho que pondrá en marcha centros regionales de procesamiento en Centro y Sudamérica para procesar a los solicitantes de asilo, que ahora deben solicitar una autorización usando una aplicación móvil de teléfono inteligente, CBP One, para reservar citas de asilo.

¿Cuál ha sido la reacción entre los migrantes?

Migrantes de varios países se han concentrado en la frontera entre México y Estados Unidos en vísperas de la fecha límite del jueves y con la esperanza de evitar el endurecimiento de la aplicación de la ley, que pudiera impedir el reingreso o la posibilidad de solicitar asilo durante cinco años.

En los últimos días, activistas que trabajan con migrantes de Venezuela y Haití han advertido a los que intentan llegar a la frontera que no está abierta y que enfrentan la expulsión desde Estados Unidos. Pero muchos de sus esfuerzos han caído en oídos sordos.

Por ejemplo, migrantes que han logrado llegar a Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera de El Paso, Texas, están acampando o haciendo fila en zonas informales con la esperanza de cruzar a Estados Unidos antes de la expiración.

“Como hemos dicho en repetidas ocasiones, las personas que no tienen una base legal para permanecer serán expulsadas”, dijo el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Troy Miller, sobre los migrantes reunidos en el lado estadounidense. “Las personas no deben escuchar las mentiras de los contrabandistas y, más bien, usar vías legales de protección”.

Estados Unidos envió recientemente 1,500 soldados en servicio activo a la frontera para unirse a los 2,500 guardias nacionales que ya están ahí.

“La frontera no está abierta, no lo ha estado y no lo estará después del 11 de mayo”, declaró la semana pasada el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Para la redacción de este artículo se usaron los servicios de noticias del Miami Herald.