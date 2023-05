Petro invitó a grandes poseedores de tierra a vender a valor comercial parte de sus predios para entregarlas al campesinado

–“Les propongo un negocio» fue la expresión que utilizó el presidente Gustavo Petro para dirigirse a los grandes poseedores de tierra fértil y plantearles que le vendan al Estado a valor comercial parte de sus predios con el fin de distribuirlos entre los campesinos sin tierra.

“Les propongo un negocio. En esa mitad de su hacienda —la otra nos la vende— nosotros le entregamos un crédito de interés subsidiado para que pueda poner pastos mucho más finos, mejorar el ganado, sembrar árboles, con el fin de hacer una ganadería silvopastoril, que es más productiva”, señaló el mandatario en una intervencion en el municipio de San Marcos, Sucre, en el acto de adquisición del predio La Estrella, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que se destinará a campesinos que actualmente no poseen tierras para producir.

El jefe del Estado advirtió que de esa manera se avanzará en la implementación de la Reforma Agraria, reiterando que la tierra debe cumplir con una función social que es producir alimento para la humanidad.

“Esperamos, y desde aquí se lo digo a los grandes propietarios y poseedores de tierra de esta región y de todo el Caribe colombiano, que queremos que muchos de ellos ofrezcan voluntariamente, no toda la hacienda; la mitad. Denos la mitad y se quedan con la mitad”, dijo el Jefe de Estado durante el acto de adquisición del predio La Estrella, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que se destinará a campesinos que actualmente no poseen tierras para producir.

“Nosotros dijimos que íbamos a comprar por el valor comercial, eso significa que toca poner mucha plata pública para comprar tierra fértil”, agregó el Mandatario.

En tal sentido, el Presidente explicó que el plan que ofrece el Gobierno es comprar la mitad de los predios y que el propietario se quede con la otra parte con el beneficio de acceder a créditos que le permitirán mejorar la productividad.

Durante su intervención, el Jefe de Estado enfatizó que la tierra debe cumplir con una función social.

“Porque esto es lo que tiene que hacerse con la tierra, su función social es producir alimentos. La Constitución de 1936, en la reforma que le hicieron a la del 86, y desde entonces reza así hasta el día de hoy: la tierra tiene una función social. No es que se me dé la gana hacer lo que quiera con mi tierra, no señor. La tierra tiene una función social, que es producir alimentos para la humanidad. ¿Quién hace eso? Los campesinos lo hacen, pero hay grandes latifundistas que no lo hacen. Simplemente quieren tener tierra por tenerla”, subrayó.

Finalmente, destacó que la hacienda adquirida para los campesinos en San Marcos es la primera del convenio con Fedegán.

“Esta hacienda de 814 hectáreas la vende un ganadero, a través del acuerdo que se hizo con Fedegán; es la primera. De los 3 millones de hectáreas del acuerdo esta es la primera. Falta bastante”, concluyó.



Al acto también asistieron la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mojica Flórez; el Director General de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega Medina; el Gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, y el Alcalde del municipio de San Marcos, Anuar Yamal Arabia.