Denuncian que alcaldías locales derrochan más de $411 mil millones en contratos irregulares

Hoy en el Concejo de Bogotá, se desarrollará el debate de control político sobre la contratación y ejecución de los contratos que han suscrito las diferentes alcaldías locales de Bogotá. La concejal Diana Diago, realizó una investigación en la cual encontró presuntamente irregularidades por más de 411 mil millones de pesos en contratos que presentan irregularidades. Las alcaldías locales ejecutan el 5% del presupuesto general de Bogotá para el 2023, se le destinaron más de 1,4 billones de pesos. “Están desangrando las finanzas de la ciudad, de a poquitos se pierden al parecer los recursos. Contratos amañados, sobrecostos de hasta 450% e irregularidades en la entrega de los elementos.”, mencionó la concejal Diago. CASOS DE MAYOR IMPACTO La Fundación para el desarrollo sociocultural, deportivo, comunitario, agropecuario y/o ambiental, FUNDESCO que ha contratado con varias alcaldías locales, pero revisando la ejecución de los contratos se pueden observar presuntas irregularidades que van desde sobrecostos hasta casos de maltrato laboral. La representante legal de esta fundación es Gina Bejarano, quien es hija de una exconcejal de la ciudad, que fue señalada por la justicia por actos de corrupción, y su representante suplente el señor Alfonso Duque, que también fue acusado por corrupción. Esta fundación contrató múltiples veces con la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, por valor de 3.663 millones de pesos. Uno de los contratos que suscribió la alcaldía fue para desarrollar las festividades navideñas, para el 2022, sin embargo, no se cumplió con todas las obligaciones previstas en el contrato, a algunos niños no les entregaron su regalo pero si aparecen en los listados como beneficiarios, varios acudientes señalaron: “A mi no me entregaron nada”. “No hay planeación en las actividades, siempre son improvisadas. No se puede engañar a los ciudadanos y mucho menos jugar con los recursos de los niños”, afirmó la concejal Diago. Existe un presunto direccionamiento de los contratos para beneficiar a los conocidos de la alcaldía local. Desde el despacho de contratación de Rafael Uribe Uribe decidieron quebrantar las normas y darle contratos a Al Desarrollo, una entidad de orden nacional que ha obtenido 22.871 millones de pesos por 10 contratos entre 2022 y 2023 co las alcaldías locales: Fontibón, Usme, Martires, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa fe, Puente Aranda y Sumapaz. que El problema radica en las jugaditas de sus directivos firmando convenios interadministrativos y subcontratando a fundaciones. En el caso de Rafael Uribe Uribe se pactó el contrato 332 de 2022 por valor de 3.985 millones de pesos y “oh sorpresa, esta entidad subcontrató a Fundesco para que ejecutara las actividades, aún sabiendo que incumplen la cláusula del convenio”, mencionó la concejal Diago.