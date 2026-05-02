Así opera el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante mayo de 2026
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
Aquí sí pasa, conoce cómo opera la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 31 de mayo de 2026 para vehículos particulares,según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Toma nota y programa tus recorridos!
Recuerda que la restricción de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares
- En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
- En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.
Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante mayo de 2026
Semana del 1 al 3 de mayo
- Viernes 1 de mayo: no aplica la medida por ser día festivo.
- Sábado 2 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 3 de mayo:hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.
Semana del 4 al 10 de mayo
- Lunes 4 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 5 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 6 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 7 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 8 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 9 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 10 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
Semana del 11 al 17 de mayo
- Lunes 11 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 12 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 13 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 14 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 15 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 16 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 17 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
Semana del 18 al 24 de mayo
- Lunes 18 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 19 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 20 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 21 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 22 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 23 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 24 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
Semana del 25 al 31 de mayo
- Lunes 25 de mayo: hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.
- Martes 26 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 27 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 28 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 29 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 30 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 31 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
Así opera el pico y placa regional de ingreso a Bogotá
La medida de pico y placa regional funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la Administración distrital, en los nueve corredores de ingreso a la capital del país.
La medida opera de la siguiente manera:
- Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
- Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
- Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.