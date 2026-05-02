Así opera el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante mayo de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Aquí sí pasa, conoce cómo opera la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 31 de mayo de 2026 para vehículos particulares,según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Toma nota y programa tus recorridos!

Recuerda que la restricción de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante mayo de 2026

Semana del 1 al 3 de mayo

Viernes 1 de mayo: no aplica la medida por ser día festivo.

Sábado 2 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 3 de mayo:hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.

Semana del 4 al 10 de mayo

Lunes 4 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 5 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 6 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 7 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 8 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 9 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 10 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Semana del 11 al 17 de mayo

Lunes 11 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 12 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 13 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 14 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 15 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 16 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 17 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Semana del 18 al 24 de mayo

Lunes 18 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 19 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 20 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 21 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 22 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 23 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 24 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Semana del 25 al 31 de mayo

Lunes 25 de mayo: hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.

Martes 26 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 27 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 28 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 29 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 30 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 31 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

Así opera el pico y placa regional de ingreso a Bogotá

La medida de pico y placa regional funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la Administración distrital, en los nueve corredores de ingreso a la capital del país.

La medida opera de la siguiente manera: