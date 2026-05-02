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    Así opera el pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante mayo de 2026

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de una vía de Bogotá Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    Aquí sí pasa, conoce cómo opera la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 31 de mayo de 2026 para vehículos particulares,según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Toma nota y programa tus recorridos! 

    Recuerda que la restricción de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

    Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

    • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
    • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

    Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante mayo de 2026

    Semana del 1 al 3 de mayo

    • Viernes 1 de mayo: no aplica la medida por ser día festivo.
    • Sábado 2 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 3 de mayo:hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.

    Semana del 4 al 10 de mayo

    • Lunes 4 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Martes 5 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Miércoles 6 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Jueves 7 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Viernes 8 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Sábado 9 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 10 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 11 al 17 de mayo

    • Lunes 11 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Martes 12 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Miércoles 13 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Jueves 14 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Viernes 15 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Sábado 16 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 17 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 18 al 24 de mayo

    • Lunes 18 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Martes 19 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Miércoles 20 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Jueves 21 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Viernes 22 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Sábado 23 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 24 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 25 al 31 de mayo

    • Lunes 25 de mayo: hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá.
    • Martes 26 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Miércoles 27 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Jueves 28 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Viernes 29 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
    • Sábado 30 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 31 de mayo: no aplica la medida de pico y placa.

    Así opera el pico y placa regional de ingreso a Bogotá

    La medida de pico y placa regional funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la Administración distrital, en los nueve corredores de ingreso a la capital del país.

    La medida opera de la siguiente manera:

    • Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
    • Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
    • Antes de las 12:00 del mediodía  y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

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