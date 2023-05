El Programa Nidos de Idartes, invitado a 3 importantes eventos internacionales

Imagen: Instituto Distrital de las Artes-Idartes

Por primera vez, Colombia es invitado a tres importantes eventos culturales internacionales gracias a la labor desempeñada por el Programa Nidos – arte en primera infancia del Instituto Distrital de las Artes – Idartes de Bogotá.

Durante la primera semana de junio, tres representantes del Idartes, incluído su director Mauricio Galeano, viajarán a Argentina, Francia y Estados Unidos, con la misma misión, representar al Programa Nidos en el exterior.

Este programa en sus diez años ha venido sembrando, primero en la ciudad, luego en el país y ahora en el mundo, la semilla de la garantía de los derechos culturales para los más pequeños de la sociedad, llevando a muchos sectores de Bogotá, experiencias artísticas llenas de exploración, juego, creatividad e innovación. Una tarea que ha estado llena de aprendizajes y satisfacciones.

La primera invitación es para el Mercado de Industrias Culturales Argentinas – MICA, del 1 al 4 de junio en Buenos Aires, al cual asistirá Liliana Martín García, líder del Programa Nidos.

Este evento tiene como objetivo “potenciar la producción, aportar a la visibilidad, generar empleos de calidad y promover la comercialización en todos los sectores de las industrias culturales a través de la realización de rondas de negocios y espacios donde los emprendedores y las emprendedoras puedan mostrar y desarrollar su portafolio.

También se propone fomentar la integración regional, la internacionalización y la exportación de bienes y servicios. Según esto, Nidos participa en las Industrias Culturales para las infancias con la experiencia obtenida en la I Bienal Internacional de Arte para Primera Infancia de Bogotá – BIAPI 2022, donde se reunieron experiencias artísticas de todo el mundo alrededor de la niñez.

Por otro lado, Nidos presentará una de las canciones del Lullaby Project Bogotá 2022, llamada ‘Eres puro amor’, compuesta por Daniela Medina para su bebé y musicalizada por los artistas del Programa, dentro del Lullaby Project International Convening en Nueva York, del 1 al 3 de junio, evento al cual asistirá Michell Lozano, responsable de la estrategia de Fortalecimiento de Nidos, quien participará en el Panel de discusión con respecto al proceso realizado desde Nidos con las familias.

Esta iniciativa del Carnegie Hall de Nueva York busca que los cuidadores, padres y madres de familia, compongan a sus bebés canciones de cuna a partir de las experiencias cotidianas para fortalecer los lazos familiares. Nidos hizo parte en 2022 con la composición y presentación de doce canciones creadas por familias de las localidades de Suba y Engativá en un concierto realizado en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con la presentación en vivo de Adriana Lucía, Katie James y María Mulata.

Como tercera invitación, está el Congreso Internacional de Educación Artística el 1 y 2 de junio, que se basa en tres ejes relacionados con la generalización del arte, la cultura y la educación: el primero es la práctica musical colectiva, el segundo es la estimulación temprana de arte y cultura en bebés, niños y niñas y el tercero, la inclusión social.

Este encuentro se realizará en Metz, Francia, catalogada por la Unesco como ciudad creativa de la música. A Metz asistirá Mauricio Galeano, director del Idartes y la Secretaría de Cultura del Distrito, Catalina Valencia, ambos en representación del Programa Nidos en el espacio denominado ‘El despertar artístico y cultural para bebés y primera infancia’ (Artistic and cultural awakening of babies and very young children), con una ponencia que responde a las preguntas: ¿por qué empezar tan pronto?, ¿qué espacios y métodos de aprendizaje son adecuados para estas audiencias?, ¿cómo es realmente un momento de despertar artístico y cultural?

La participación en este congreso es fundamental, ya que de las conclusiones que allí se generan servirán para enriquecer la contribución de Francia en la Cumbre Mundial por la Educación organizada por la UNESCO en los Emiratos Árabes entre diciembre de 2023 y enero de 2024.

Con estas tres invitaciones se refuerza la importancia del acceso al arte y la cultura desde los primeros años de vida y la toma de conciencia a nivel mundial que se ha ido logrando acerca del impacto positivo que tiene en las vidas de quienes logran acceder a estos espacios y experiencias.