Sigue disminuyendo la tasa de natalidad en Colombia; también bajan nacimientos en madres con edades entre los 10 y 15 años

–En el primer trimestre de 2023 se presentaron 127.676 nacimientos con una reducción de -7,9% (-1.026 nacimientos) frente al mismo periodo de 2022 cuando fueron 138.702, reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.

A su vez, en el año acumulado (con corte al 30 de abril de 2023pr), respecto a 2013, ocurrieron 88.480 nacimientos menos en el país. En 2022pr, comparado con 2021, se reportaron 46.559 nacimientos menos.

Según el informe sobre Estadísticas Vitales del DANE, durante los últimos 10 años se observa un comportamiento decreciente en el número de nacimientos en Colombia. Desde 2018, dicho descenso es sostenido, siendo más marcado en el año 2022, con una reducción de -7,5% respecto al año 2021, cifra histórica, teniendo en cuenta que en el último decenio las reducciones interanuales reportadas oscilan entre el -2,1% y el -1,0%.

Igualmente, para el año corrido (1 al 30 de abril de 2023) comparado con el mismo periodo del año anterior (1 al 30 de abril de 2022pr) la tendencia es similar con 169.305 nacimientos y una reducción de -8,9% (16.623 nacimientos menos).

Por su parte, en el año 2022 la tasa bruta de natalidad es de 11,0 nacimientos por cada 1.000 habitantes.

En 2022, frente a 2021 y por área de residencia de la madre, las tasas brutas de natalidad reportan el descenso más elevado de la serie, siendo del -7,7% para las cabeceras municipales y del -8,5% para los centros poblados y rural disperso.

A su vez, la distribución de nacimientos por sexo se mantiene constante en el tiempo. Para 2022, de los 570.355 nacimientos reportados, el 51,1% corresponde a hombres y el 48,9% a mujeres.

Los nacimientos en el primer trimestre de 2023pr, se siguen concentrando, al igual que el primer trimestre de 2022, en las edades de 20 a 24 años (26,8%), 25 a 29 años (25,8%), 30 a 34 años (18,8%) y de 15 a 19 años (15,4%). Se destaca que se incremente para el primer trimestre de 2023 la participación en los grupos de edad de 30 a 34 años, y de 25 a 29 años comparado con el mismo periodo de 2022pr.

En 2022 la reducción en el volumen de nacimientos frente al año 2021, se manifiesta en todos los grupos de edad quinquenal de la madre. Entre las madres de 10 a 49 años, aquellas con edades entre los 10 a 14 y 15 a 19 años, son las que reportan disminuciones más altas.

La distribución de nacimientos según grupos de edad de la madre en 2022 muestra un comportamiento que difiere del registrado, años atrás, siendo por primera vez, más alto el volumen de nacidos vivos de madres con edades entre los 30 a 34 años, que el de madres de 15 a 19 años.

Así, el aporte de nacidos vivos de madres de 30 a 34 años al total de nacimientos ocurridos en el país durante el año 2022 es de 17,9%, frente al de madres de 15 a 19 años, que se ubica en 16,4%.

De igual manera, entre enero y abril de 2023 continúa la disminución en el número de nacimientos en madres con edades entre los 10 a 14 y los 15 a 19 años, con reducciones de -12,6% y -17,6%, respectivamente, siendo esta última la reducción más alta que se observa entre los grupos de edad quinquenal de la madre para este período.

Las madres de 30 a 34 años realizan el tercer aporte más alto de nacidos vivos al total nacional, con un 18,7%, mientras, las madres de 15 a 19 años quedan desplazadas al cuarto lugar, con una participación del 15,4%.

Por otro lado, para el año 2022, sólo los nacidos vivos de madres de 11 años de edad no reportan reducciones respecto al 2021, manteniéndose en 14 nacimientos. A su vez, para este período no se observan nacimientos en madres de 10 años, después de registrar el año anterior, la cifra más alta de la serie con 79 nacimientos. Para las madres de 14, 15, 16 y 17 años en 2022, se evidencia el número más bajo de nacimientos de la serie 2018-2022pr, en estas edades.

Con corte al 30 de abril de 2023, consistente con el descenso de la natalidad en el país, la tasa general de fecundidad en 2022, reportó la reducción anual más alta de la serie, al pasar de 45,5 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2021 a 41,6 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2022, lo que representa una caída del -8,5%.

Frente a la tasa general de fecundidad de 2018 la reducción es del -17,7%, lo que equivale a que por cada 1.000 mujeres hay nueve nacimientos menos en 2022.

Finalmente, durante 2022 el número de nacidos vivos, hijos de madres con niveles educativos ninguno, preescolar, primaria, básica secundaria, media académica y media técnica, experimentan reducciones frente a 2021. Los nacimientos en madres con nivel educativo preescolar y primaria son los que reportan la mayor reducción anual con el -16,0%, así como la disminución más alta respecto al 2018, al pasar de 79.603 nacidos vivos en 2018 a 64.082 en 2022pr, lo que equivale a una caída del -19,5%.

En 2021, a nivel nacional hubo 97,3 #nacimientos con bajo #peso al nacer por cada 1.000 nacidos. En 2022 esta cifra alcanzó los 104,2 nacimientos. #Bogotá, #Cundinamarca y #Nariño registran el mayor número de nacimientos con bajo peso. pic.twitter.com/8d5hG2TPMi — DANE Colombia (@DANE_Colombia) June 23, 2023



Características de salud del recién nacido

Para el año 2022 (con corte al 30 de abril de 2023pr), por cada 1.000 nacidos vivos se registraron 869,8 nacimientos con peso entre los 2.500 y 3.999 gramos, lo que es considerado un peso normal. A su vez, por cada 1.000 nacidos vivos se reportaron 104,2 recién nacidos con bajo peso al nacer (peso inferior a 2.500 gramos). Por otro lado, 20,6 nacidos vivos por cada 1.000 presentaron macrosomía (4.000 gramos o más). Se destaca que desde 2021 se evidencia un incremento sostenido en los nacimientos con bajo peso al nacer por cada 1.000 nacidos vivos, siendo 2022 el año en el que se expresa el mayor valor con 104,2. Frente a 2018 se presenta un aumento de 14,1%, mientras que al compararse con 2021 este es de 7,1%.

Por su parte, los nacidos vivos de menos de 37 semanas completas participan en el total de nacimientos reportados en 2022 con el 11,0%, ubicándose 0,4 puntos porcentuales por encima de lo registrado para el año anterior

Utilización de los servicios de salud

Con corte al 30 de abril de 2023pr, el porcentaje de nacimientos en Colombia con madres que reciben menos de cuatro consultas prenatales en 2022 fue del 15,8%, cifra que se ubica casi tres puntos porcentuales por debajo de la reportada en 2021. Los nacimientos de madres que reciben menos de ocho consultas prenatales en 2022pr también registran una reducción respecto al año 2021, al pasar de 72,4% a 68,7%.

En contraste, aumenta el porcentaje de nacidos vivos en los que la madre recibe ocho o más consultas prenatales del 27,2% en 2021 al 31,2% en 2022.

Para 2022, el departamento de Vichada se mantiene con el porcentaje más alto de madres que no reciben controles prenatales con el 41,7%. En este mismo año, 23 de los 32 departamentos y el distrito de Bogotá presentaron disminución en el porcentaje de nacimientos en madres que no recibieron consultas prenatales con respecto al 2021. Se destaca Caldas, como el departamento con menor porcentaje de nacimientos en madres que no reciben controles en toda la serie.

Así mismo, en 2022, Sucre (74,1%) y Córdoba (73,5%) presentan los porcentajes más elevados del país en nacimientos atendidos mediante cesárea según la residencia de la madre; pese a esto ambos departamentos muestran una disminución con respecto a 2021. Vichada, con el 12,4%, y Vaupés, con el 10,9%, presentan los menores porcentajes en este tipo de partos.

Defunciones no fetales

Al comparar el primer trimestre de 2023pr con el I trimestre de 2022pr se evidencia una reducción de 14.446 en las defunciones no fetales y una variación del -18,2% al pasar de 79.391 a 64.945 defunciones.

A su vez, al comparar el año corrido, es decir, 1 de enero al 30 de abril del 2023 – 1 de enero al 30 de abril del 2022, la tendencia fue la misma con 13.823 casos menos (86.427 defunciones y una variación de -13,8%). De la misma forma, en 2022pr (con corte al 30 de abril de 2023pr) se reportaron 285.586 defunciones no fetales en todo el país, 77.503 menos que el año anterior, cuando se registraron 363.089 con una variación de -21,3%. Para la distribución por sexo el 55,4% de los fallecidos fueron hombres (158.156) y el 44,6 % fueron mujeres (127.374).

Por grupos de edad del fallecido, para el primer trimestre del 2023 los adultos de 60 años y más, concentraron el mayor número de defunciones, con 46.774 casos que equivalen al 72,0%, evidenciándose una disminución de 12.971, que corresponde a una reducción del -21,7% frente al mismo periodo del 2022.

Por otro lado, en lo corrido de 2023 y según grupo de edad de la madre, la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 47,0% del total, es decir, 4.064 casos. Entre los periodos de tiempo comparados se observa una disminución del -6,7% en el total de defunciones fetales.

Mientras que, en el acumulado del año 2022, también se evidenció una disminución de las defunciones fetales, con madres en el rango comprendido entre los 20 y 29 años, el cual concentró el 47,3% de las defunciones que corresponden a 13.198 casos. Para el año 2021 la mayor proporción de defunciones fetales se presentó en el mismo rango de edad de la madre, concentrando igualmente el 47,3%.

Causas de defunciones

Las defunciones por causa natural en hombres registraron, para el primer trimestre de 2023, una reducción del -22,2% frente al mismo periodo del año 2022. Se ubican como primera causa de muerte natural en hombres, las enfermedades isquémicas del corazón, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.

En la décima posición se ubica el tumor maligno de próstata, que en los primeros 3 meses del año 2023 cobró la vida de 838 colombianos, y en la novena posición, la causa diabetes mellitus, que en tan solo 3 meses causó la muerte de 896 hombres en el país.

Las defunciones por causa natural en mujeres, registraron para el primer trimestre de 2023 una reducción del -18,0% y se ubican igualmente como primera causa de muerte las enfermedades isquémicas del corazón, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores. Mientras que en las mujeres, el tumor maligno de la mama de la mujer, que se ubica en el noveno puesto, causó la muerte de 950 mujeres en los primeros 3 meses del año 2023pr, a su vez la diabetes mellitus se ubicó en el puesto 5, causando el deceso de 1.057 mujeres.