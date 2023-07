Pico y Placa particulares: Martes 11 de julio No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

–Este martes 11 de julio de junio la restricción del pico y placa en Bogotá corresponde a los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Horario: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Taxis: No pueden transitar los que tienen placa terminada en 5 y 6. Horario: 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Hay que tener en cuenta que las placas terminadas en 1- 2- 3- 4 y 5 tienen restricción los días pares y los vehículos con placas terminadas en 6- 7- 8- 9 y 0 los días impares.

El pico y placa para particulares el resto de semana:

Miércoles 12: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 13: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

3Viernes 14: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 15: No aplica

Domingo 16: No aplica

Restricción del pico y placa para taxis el resto de semana aplica así:

Miércoles 12: La restricción aplica para placas terminadas en 7 y 8

Jueves 13: La restricción aplica para placas terminadas en 9 y 0

Viernes 14: La restricción aplica para placas terminadas en 1 y 2

Sábado 15. La restricción aplica para placas terminadas en 3 y 4

Domingo 16: No aplica

La restricción del pico y placa para Transporte Especial (automóvil, camioneta o campero de 4 pasajeros sin incluir el conductor), rige así:

Martes 11: La restricción aplica para placas terminadas en 5 y 6

Miércoles 12: La restricción aplica para placas terminadas en 7 y 8

Jueves 13: La restricción aplica para placas terminadas en 9 y 0

Viernes 14: La restricción aplica para placas terminadas en 1 y 2

Sábado 15. La restricción aplica para placas terminadas en 3 y 4

Domingo 16: No aplica

Los dueños de vehículos particulares que quieran estar exentos del Pico y Placa pueden registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y aplicar el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que se puede pagar para usar su vehículo sin ninguna restricción.

Movilidad recuerda que este trámite se realiza de forma muy sencilla por medio de la página web: picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co y que de ninguna forma se puede obtener a través de otro medio, ni con otros valores a los ya establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Los valores base definidos para el año 2023 son:

Diario $58.178

Mensual $464.974

Semestral $2.325.095

Cualquier irregularidad al teléfono (601)3649400 o a través de la página web: www.movilidadbogota.gov.co/web/sdqs