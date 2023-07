Aquí está el cartel completo de Hip Hop al Parque el 22 y 23 de julio

Foto: Idartes

Conoce la programación de Hip Hop al Parque 2023 para que te agendes desde ya y vivas una experiencia increíble en el festival de música urbana más grande de Latinoamérica.

Este año, el Festival Hip Hop al Parque se une a la celebración de los 50 años del movimiento hip hop en el mundo con un lujoso cartel de artistas y propuestas musicales que, más allá de mirar al pasado, fortalecen la visión hacia el futuro de esta cultura en el país.

Te esperamos sin falta, en familia, con el parche o el levante, este 22 y 23 de julio en el Parque Simón Bolívar. ¡Entrada libre!

Sábado 22 de julio

Yawar Cru (MC distrital) Hora: 12:20 p.m.

(MC distrital) 12:20 p.m. DJ Karl (DJ distrital) Hora: 12: 55 p.m.

(DJ distrital) 12: 55 p.m. Batalla breakin’1 Hora: 1:15 p.m.

1:15 p.m. Motilonas rap (Tubú) Hora: 1:35 p.m.

(Tubú) 1:35 p.m. Solitario soldado (MC distrital) Hora: 2:25 p.m.

(MC distrital) 2:25 p.m. Batalla breakin’2 Hora: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Neto Peña (México) Hora: 3:25 p.m.

(México) 3:25 p.m. DJ Lady Style (Francia) Hora: 4:05 p.m.

(Francia) 4:05 p.m. Keenwan (MC distrital) Hora: 4:50 p.m.

(MC distrital) 4:50 p.m. Batalla breakin’3 Hora: 5:25 p.m.

5:25 p.m. L’xuasma (Cartagena) Hora: 5:45 p.m.

(Cartagena) 5:45 p.m. Masta Ace y Marco Polo (EE.UU) Hora: 6:35 p.m .

6:35 p.m Batalla breakin’4 Hora: 7:25 p.m .

7:25 p.m DJ Softkiller (DJ distrital) Hora: 7:45 p.m.

(DJ distrital) 7:45 p.m. Naturaleza Suprema (MC distrital) Hora: 8:05 p.m.

(MC distrital) El Dojo (Venezuela) Hora: 8:50 p.m.

Domingo 23 de julio

Ziferk (MC distrital) Hora: 12:20 p.m.

(MC distrital) 12:20 p.m. La Wera Deejay (DJ distrital) Hora: 12: 55 p.m.

(DJ distrital) 12: 55 p.m. Semifinal Breakin’ A Hora: 1:15 p.m.

1:15 p.m. Semifinal Breakin’ B Hora: 1:35 p.m.

1:35 p.m. Fly So High (Intercambio altavoz Medellín) Hora: 2. 00 p.m.

(Intercambio altavoz Medellín) 2. 00 p.m. Kriska (MC distrital) Hora: 2:55 p.m.

(MC distrital) 2:55 p.m. Yoss Bones (México) Hora: 3:35 p.m.

(México) 3:35 p.m. DJ KM1KC (DJ Distrital) Hora: 4:25 p.m.

(DJ Distrital) 4:25 p.m. Los Nandez (Cali) Hora: 4:50 p.m.

(Cali) 4:50 p.m. Exhibición jurados y final breakin -Hora: 5:35 p.m.

5:35 p.m. Exhibición red bull freestyle- Hora: 6:05 p.m.

6:05 p.m. La Farmakos (MC distrital) Hora: 6:55 p.m.

(MC distrital) 6:55 p.m. Loko Kuerdo (MC distrital) Hora: 7:35 p.m.

(MC distrital) 7:35 p.m. GZA y The Phunky Nomads (Estados Unidos) Hora: 8:20 p.m.

Cartel en detalle

DJ y Beatmakers de Bogotá, invitados nacionales como L’Xuasma de Cartagena y Los Nandez de Cali e importantes referentes internacionales como GZA & The Phunky Nomads, miembro fundador y líder espiritual de Wu-Tang Clan, hacen parte de la programación.

La versión 2023 del festival, organizado por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, le apuesta también a exaltar el rol de la mujer en el movimiento hip hop con artistas de Bogotá como La Farmakos y La Wera Deejay, invitadas nacionales como Motilonas Rap de Tibú, Norte de Santander, y las representantes internacionales Yoss Bones de México y DJ Lady Style de Francia, también llamada La chica parisina, quienes se suman a la programación del evento más importante de la cultura urbana en Latinoamérica.

“Bogotá representa una de las grandes plataformas para aquellos que viven y sienten las diferentes expresiones de la cultura urbana y el Festival Hip Hop al Parque reúne justamente ese mensaje social de raperos, junto con el color y la creatividad del graffiti, la expresión corporal inigualable del breaking y el sonido y el ritmo impuesto por artistas que representan a varias generaciones del movimiento hip hop. Nuestra apuesta es mantener viva esa esencia del hip hop en la ciudad”, señala Mauricio Galeano, director del Idartes.

Además de transmitir ese mensaje y el sentimiento de las calles a través de la música, Hip Hop al Parque contará con la participación de crews de Bogotá, México, Perú y El Salvador en la Batalla Internacional de Breaking – BIVA 2023: Pandilla Breakmonz, Estilo Real Family, Descent Team, Bethesda Crew, Team México y Team King of The Cities.

El Festival también estará nutrido con el arte urbano a gran escala que presentará un grupo de artistas del Museo Abierto de Bogotá – MAB con cuatro intervenciones en el Parque Simón Bolívar y otras que se realizarán sobre la calle 80.

A esto se suma la Zona Freestyle que por primera vez llega el Festival con las mejores ligas de Bogotá, en un torneo de break dance, show de beat box y la presentación del documental Barras. Previamente, Hip Hop al Parque presenta una agenda académica alrededor del periodismo, las regalías, los derechos de autor, la voz de las mujeres en el hip hop y el set DJ, entre otros temas, y la franja Bogotá como Escenario con la participación de artistas como La Cruzada de Cuba, Doggy Fresh de Cartagena y Tatiana Gómez y Da Steez Brothaz de Bogotá.

Por su parte, la Zona de Arte y Emprendimiento – ZAE reunirá 30 iniciativas de la cultura hip hop seleccionadas por invitación pública del Idartes y con el apoyo de la estrategia Hecho en Bogotá de la Secretaría de Desarrollo Económico: La Casa de Los Huesos, Estilo Libre Arte Original, La Pifia, Sendika, El Mero Raye, The Dealer, State of Mind, Sin Bozal Clothing, Zoom-B Urban Shop, Shop 3HZ – Hip Hop Humilde, Subterra, Totem Clothing, Tocando Madera, Insumision Wear, Sacrifice Clothing, Ragamufin Art, No Drama, Rigor Fam, Vagos Colombia, Desde la Fria, Blur Concept, Gula, Sublime Art, Nea Clothing, Night Street, Suacha Estilo, Arte y Lenguaje Shop, Infinity Street Line, Ghetto Caleto y Subversivo.

Más información en www.hiphopalparque.gov.co