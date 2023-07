Luis Alberto Posada no ha cancelado su presentación en Medellín

El artista de música popular, Luis Alberto Posada, aseguró a través de un comunicado de prensa que no ha cancelado su presentación en la ciudad de Medellín, y que se trata de un mal entendido.

Acá el comunicado:

Respecto al comunicado oficial de la Alcaldía de Medellín, referente a la supuesta cancelación del concierto de la 70 el próximo 28 de julio por mi parte y anteponiendo a cualquier circunstancia el amor y respeto que siento por el pueblo antioqueño y por Medellín me permito informar que no he suscrito contrato alguno con esta entidad, que no existe ni ha existido ningún compromiso contractual con ningún representante artístico, empresario o promotor de eventos de la Feria de Las Flores para ese evento en particular y que ni yo, ni nadie de mi disquera ha concretado presentación diferente a la que tendré el mismo día con la empresa Sírvalo Pues en la Macarena.

Por estas razones y respondiendo a la comunicación oficial de la Alcaldía de Medellín, reafirmo que no he cancelado la presentación y no he incumplido el contrato, ni he tenido comunicación directa o a través de mi equipo con el Alcalde ni con nadie de la Alcaldía, ni tampoco con ningún empresario o productor de eventos para confirmar dicha fecha.

Lamento profundamente este error y esta situación que pone en duda mi seriedad y el compromiso con la gente linda de Medellín. Siempre será mi deseo tener un espacio para compartir mi música en esa tierra que ha sido de gran importancia para mi carrera.

Con profundo afecto por Medellín y Antioquia.

Luis Alberto Posada