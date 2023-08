Elon Musk quiere eliminar el texto de los enlaces en X

–(Foto red X). El eventual cambio podría modificar la forma en que las noticias se publican a través de la plataforma X, antiguamente llamada Twitter. Tras filtrarse la noticia, el mismo magnate confirmó que se trata de su idea.

Desde que el multimillonario de origen sudafricano Elon Musk adquirió Twitter, los usuarios de la popular red social han tenido que acostumbrarse rápidamente a los nuevos cambios, entre ellos, y probablemente el más radical, que la aplicación fuera rebautizada como X, con un logo y diseño nuevo que nada tenía que ver con el antiguo pajarito azul.

Ahora, el también dueño de Tesla y SpaceX estaría planeando un cambio que podría tener un impacto relevante en la forma en que los medios de comunicación y periodistas publican sus noticias. En vez de que los mensajes vayan acompañados por textos y títulos, Musk querría que los contenidos sean principalmente imágenes, según reveló una fuente anónima al medio Fortune.

«Es algo que Elon quiere. Lo han consultado a los anunciantes, a los que no les ha gustado, pero está ocurriendo», dijo este funcionario.

«La mayoría de las decisiones del producto son hechas porque es algo que él quiere o le gusta», agregó.

Pero no hubo que esperar mucho; Fue el mismo Musk quien confirmó a través de su cuenta de X que la idea es de su autoría: «Esto viene de mí directamente. Mejorará notablemente la estética», respondió a una publicación que anunciaba el posible cambio.

Actualmente, cuando se publica un enlace en la red social, esta viene acompañada con una información complementaria sobre de qué se trata el enlace. Allí se muestra el nombre del sitio web, un titular, una bajada y una imagen de portada, la que al hacerle clic, dirige hacia el contenido.

We need to make this interface far more beautiful

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023