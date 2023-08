China veta pescado de Japón por vertido de agua radiactiva de Fukushima en el océano Pacífico

–Las autoridades aduaneras chinas prohibieron importar pescado y mariscos de Japón en respuesta al producir la primera descarga de agua radiactiva tratada realizada este jueves en el Océano Pacífico por el operador de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, que resultó dañada por un tsunami en 2011.

El veto comienza de inmediato y afectaba a todos los “productos acuáticos”, según el aviso.

Las autoridades chinas dijeron que “ajustarán de forma dinámica las medidas regulatorias relevantes como sea apropiado para evitar los riesgos de la descarga de agua con contaminación nuclear para la salud y la seguridad alimentaria de nuestro país”.

Poco después del anuncio en China, el presidente de TEPCO Tomoaki Kobayakawa dijo que la compañía se preparaba para indemnizar de forma apropiada a los empresarios japoneses por el veto a la exportación impuesto por “el gobierno extranjero” debido al derrame de aguas.

Japan has discharged nuclear contaminated water into the ocean, I’m extremely sad.I once prayed to become a deep-sea beluga whale after death, and now I am willing to trade it for Japan’s extinction. The man who do evil will reap the rewards of their own fate? #Fukushima pic.twitter.com/oqM8xa5fOi

— ??? (@YUANBAO05005126) August 25, 2023