Continúa cierre de vía Bogotá-Villavicencio por lluvia y nueva caída de rocas

–La carretera Bogotá-Villavicencio continúa cerrada. En la madrugada se registró intensa lluvia en las zonas críticas y volvió a registrarse caida de roas.

Estos son los reportes de la concesionaria Coviandina:

(6:40 am) Autoridades informan: La vía continúa cerrada por caída leve de material en el K56+400, k56+900 y el K58+900. Se inspecciona el sector para conocer condiciones de seguridad y poder así, dar inicio a limpieza. Cierres en los puntos de control de Bogotá y Villavicencio. pic.twitter.com/U4m7pGUSR0

Previamente, hacia la media noche la concecionaria informó que se reabriría el tránsito hacia las 3 a.m., pero ello no se pudo hacer.

(12:00 am) Continúan cierres en los puntos definidos K83+000 y en el K0+000 dando cumpliendo con el Plan de Contingencia Operativa. Próxima apertura si las condiciones de seguridad son favorables: K0+000 a las 3:00 am y en K83+000 a las 5:00 am. #713.Llivia en Pipiral. pic.twitter.com/kyVu7Ofk9R

