No están claras las cuentas sobre financiación de campañas electorales para elecciones del 29 de octubre: MOE

–En el marco de la Sexta Comisión Nacional de Seguimiento Electoral para las Elecciones de Autoridades Locales 2023, la Misión de Observación Electoral, MOE, presentó su informe sobre el seguimiento al proceso y en particular en torno a la financiación de las campañas políticas, estableciendo que las cuentas no son muy claras.

Aún se desconoce cómo se están financiando, y a qué están destinando el gasto las candidaturas a gobernaciones departamentales, advirtió.

En relación con la información sobre los ingresos y gastos de las campañas electorales para las elecciones de autoridades locales de 2023, la MOE hace siguientes consideraciones:

La forma en la que está dispuesta la información en CUENTAS CLARAS para la consulta ciudadana sobre la financiación de campañas electorales, hace prácticamente imposible el monitoreo de la información que en tiempo real deben entregar los más de 128.000 candidatos.

El Consejo Nacional Electoral manifestó, a través de una comunicación enviada a la MOE el 04 de mayo de 2023, la decisión de habilitar para toda la ciudadanía, la consulta y descarga masiva de estos datos a través de un enlace dispuesto en el aplicativo CUENTAS CLARAS que redirige a la plataforma nacional de datos abiertos www.datos.gov.co. Sin embargo, al 30 de agosto esa información no ha sido alojada en el mencionado portal, situación que ya había sido expuesta por esta organización a través de la carta enviada el 22 de agosto a la Presidencia del CNE y al pleno de los Magistrados.

El único mecanismo de consulta que hasta la fecha se ha dispuesto en CUENTAS CLARAS no permite una descarga masiva y completa en base de datos procesables, por lo que el seguimiento y análisis sobre los ingresos y gastos debe hacerse uno a uno sobre los más de diez (10) documentos en PDF. Este diseño hace prácticamente imposible el monitoreo de la información que en tiempo real deben entregar los más de 128.000 candidatos.

A dos meses de las elecciones solamente 2 de las 246 candidaturas registradas para la gobernación han reportado información sobre ingresos y gastos de campañas electorales.

En procesos electorales anteriores, el CNE le había facilitado a esta organización el acceso al aplicativo CUENTAS CLARAS con un alcance similar al otorgado a los Tribunales de Garantías Electorales, lo cual permitió la consulta y descarga masiva de la información en formatos procesables. Sin embargo, para estas elecciones el CNE decidió no entregar este acceso. Ante la imposibilidad de realizar el monitoreo completo y oportuno a los reportes sobre ingresos y gastos de campañas, la MOE solo podrá presentar informes parciales y en algunos casos solamente con muestras representativas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el 30 de agosto de 2023, la MOE realizó un barrido en CUENTAS CLARAS sobre los reportes de ingresos y gastos de las candidaturas aspirantes a las gobernaciones de los 32 departamentos. En total, se consultaron las declaraciones de 246 candidaturas a las gobernaciones departamentales.

En general, los resultados del monitoreo indican que, transcurrido un mes desde el inicio de las campañas, aún se desconoce cómo se están financiando, y a qué están destinando el gasto las candidaturas a gobernaciones departamentales. De la información revisada, solo dos (2) candidaturas tienen ingresos y gastos reportados en el aplicativo Cuentas Claras, ambas en Antioquia:

-Jorge Alberto Gómez Gallego, candidato a la Gobernación de Antioquia, quien ha reportado haber recibido ingresos por COP 17.000.000 y haber gastado hasta el momento COP 12.330.600.

-Fredy Esteban Restrepo Taborda, candidato a la Gobernación de Antioquia, quien ha reportado haber recibido ingresos por COP 100.000.000 y haber gastado hasta el momento COP 93.745.999.

De las 244 candidaturas restantes, 132 no presentan información sobre su financiación de campañas (tienen sus formularios en blanco), es decir, el 53.6 % de las candidaturas no ha empezado su proceso de rendición de cuentas. Así mismo, 112 candidaturas, el 45.5 %, ni siquiera están disponibles para la consulta en CUENTAS CLARAS debido a que no están registradas en el aplicativo.

Lo anterior permite concluir que al menos en lo relacionado con las campañas a la gobernación, 244 candidaturas estarían incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 4737 de 2023 del CNE, en la que se señala que “las campañas electorales registrarán los asientos contables a más tardar durante la semana siguiente al día en el cual se hubiesen efectuado las operaciones” (Artículo 3).