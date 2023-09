El róver Perseverance halla una ‘pinza de cangrejo’ y una ‘aleta de tiburón’ en la superficie de Marte

–(Foto Perseverance – Nasa). En su recorrido por el cráter Jezero, en Marte, el róver Perseverance de la NASA se topó con dos rocas, cuyas formas llamaron su atención en el amplio intento de determinar si alguna vez hubo vida en el planeta. Mediante su cámara Mastcam-Z, el vehículo robotizado tomó una fotografía del hallazgo, que se convirtió en la imagen de la semana de esa misión a finales de agosto.

La publicación de la instantánea en la cuenta del Perseverance en la red social X (antigua Twitter) provocó una ola de comentarios de los usuarios, muchos de los cuales asociaron la apariencia de una de las formaciones rocosas con la quela o pinza de un cangrejo. Entretanto, otros dijeron que parecía más un grano de café o la cabeza de una tortuga. En lo que respecta a la piedra que estaba a su lado, algunos la compararon con la aleta de un tiburón.

As promised, here’s the new Image of the Week, as voted by you! This rocky duo was spotted hanging out together in a wind-swept area. I spy a…crab claw? Shark fin? Comment below with what you see!

See more Images of the Week: https://t.co/jQbq9rGT33 https://t.co/ijxaWyiJQB pic.twitter.com/2K9u0t8zqv

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 21, 2023