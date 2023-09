Elon Musk afirma haber evitado demoledor ataque de Ucrania a flota rusa

–El millonario Elon Musk asegura haber evitado un ataque de Ucrania a la flota rusa el año pasado. Según él, lo logró al rechazar el pedido de Kiev para activar acceso a internet en el mar Negro, cerca de la península de Crimea.

El servicio de internet satelital Starlink, que opera la compañía SpaceX de Musk, fue desplegado en Ucrania poco después de que fuera invadida por Rusia en febrero de 2022.

«Hubo un pedido de emergencia de las autoridades de gobierno (ucranianas) para activar Starlink hasta Sebastopol. La intención evidente era hundir la mayor parte de la flota rusa» en la zona, escribió Musk en su plataforma X.

Sebastopol es la base de la flota rusa en el mar Negro en Crimea. «Si hubiera aceptado el pedido, SpaceX hubiese sido explícitamente cómplice en un acto mayor de guerra y en una escalada del conflicto», afirmó Musk.

Biografía de Elon Musk

El mensaje del magnate era una respuesta a un extracto publicado de una biografía suya, escrita por Walter Isaacson. En el fragmento publicado por The Washington Post el jueves (7.9.2023), Isaacson escribió que Musk «habló con el embajador ruso en Estados Unidos», quien «explícitamente le dijo que un ataque ucraniano en Crimea desataría una respuesta nuclear» rusa.

Musk dijo entonces «en secreto a sus ingenieros que desactivaran la cobertura en un radio de 100 km de la costa de Crimea. Cuando los drones (submarinos) ucranianos se acercaron a la flota rusa en Sebastopol, perdieron conexión y se hundieron sin causar daños», según el autor.

Sin embargo, en otro posteo hecho el día anterior, Musk dio otra versión. «Las regiones de Starlink mencionadas no estaban activadas. SpaceX no desactivó nada», indicó. Además, el fundador de Tesla opinó que «las dos partes deberían acordar una tregua. Cada día que pasa, más jóvenes ucranianos y rusos mueren para ganar y perder pequeñas porciones de territorio, con las fronteras prácticamente sin moverse. Esto no vale perder sus vidas». (Información DW/Spiegel).