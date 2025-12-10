Bolivia: Expresidente Luis Arce fue detenido por presunta corrupción

–El expresidente boliviano Luis Arce fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción, confirmó su exministra de Presidencia, María Nela Prada.

«Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Arce en Sopocachi, barrio de La Paz», dijo la exfuncionaria en un video publicado en redes sociales.

Asimismo, aseguró que el exmandatario fue trasladado a instalaciones de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).

En efecto, el expresidente de Bolivia, Luis Arce, se encuentra en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en la ciudad de La Paz, acusado por la comisión de dos presuntos delitos, informaron medios locales.

Arce «habría subsumido su accionar al delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, debido a que el sindicado como ministro de Economía no cumplió con lo determinado en la normativa vigente al promover que se realicen los proyectos con transferencias publico privadas», dice una de las consideraciones del mandamiento de aprehensión.

Según el relato fiscal, cuando era ministro de Economía y Finanzas Públicas e integrante del directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) participó de la autorización para la ejecución de un proyecto presentado por Lidia Patty Mullisaca, exdiputada también apresada.

El fiscal, Miguel Ángel Cardozo Ramírez, sostiene que Arce aprobó un desembolso a la cuenta personal de Patty Mullisaca, pese a que las autoridades detectaron irregularidades, como ausencia de informes técnicos y financieros, entre otras.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, difundió posteriormente un video para felicitar la labor del Felcc y resaltar el carácter anticorrupción del Gobierno de Rodrigo Paz.

«Lo habíamos dicho en una oportunidad: Luis Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia», aseguró Lara.

La gestión del expresidente, del Movimiento al Socialismo (MAS), terminó el pasado 8 de noviembre, cuando fue investido el centrista Rodrigo Paz. Antes de concluir su mandato, Arce aseguró varias veces que no se iría del país y que iba a volver a dar clases en la universidad. (Información RT).