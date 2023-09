Captan en video, desde el mismo interior, el ojo de huracán Lee de categoría 5 lleno de relámpagos en el Atlántico (Véalo aquí)

–El 53º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Reserva de la Fuerza Aérea estadounidense en un vuelo por el océano Atlántico, grabó un video metido en el «ojo» del huracán Lee en momentos en que en categoría 5 avanzaba por el Atlántico.

Here’s last night’s flight inside the eye of Cat 5 #hurricaneLee pic.twitter.com/I9Gmy4sHut

La grabación fue posible gracias a que el escuadrón, que se hace llamar ‘Hurricane Hunters’ (‘Cazadores de Huracanes’), con sede en Biloxi, Misisipi, realiza vuelos rutinarios de reconocimiento meteorológico, lo que le permite obtener imágenes únicas de este tipo de fenómenos naturales con relámpagos y destellos.

More imagery of last night’s flight inside the eye of Cat 5 #hurricaneLee pic.twitter.com/JYkpfiJ244

— Hurricane Hunters (@53rdWRS) September 8, 2023