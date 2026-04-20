Venezuela: Delcy Rodríguez llama a una consulta nacional para reforma judicial y pide de nuevo a EE.UU el cese de las sanciones

–La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó este domingo a una consulta nacional para la reforma del sistema judicial, durante un acto público efectuado en la ciudad de Maracaibo, en el noroeste del país.

«Esta semana estaremos instalando la Gran Consulta Nacional por la nueva justicia», expresó Rodríguez, quien propuso avanzar hacia un sistema que no «criminalice» la pobreza y que las reformas judiciales no se circunscriban solamente a hechos de violencia política.

La mandataria encargada resaltó los logros de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática promulgada en febrero de este año para la convivencia pacífica en el país sudamericano.

«Vamos a abrir un nuevo capítulo de la vida política nacional, que debe ser una política (…) de la decencia, del respeto, del reconocimiento del otro», exhortó Rodríguez en su discurso, en el emblemático Teatro Baralt de Maracaibo.

Estuvimos en Zulia dando inicio a esta Gran Peregrinación Nacional. Queremos que Venezuela vuele libre, sin sanciones y en convivencia y paz. pic.twitter.com/NsvAga1tqE — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 20, 2026

Rodríguez se refirió también a la denominada «Gran Peregrinación Nacional» iniciada este domingo con el propósito de pedir el fin a las sanciones estadounidenses, marco en el que señaló que se trata de un ejercicio para «que sane la intolerancia, el odio, el extremismo, el clasismo» en Venezuela.

«Yo pido el cese de las sanciones contra Venezuela, todas las sanciones», expresó Rodríguez, al puntualizar que el diálogo diplomático con el Gobierno estadounidense ha dado sus frutos, pero que hacía falta avanzar más.