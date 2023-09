5 tendencias que marcarán el crecimientode la OTT en Latinoamérica

La feria IntegraTEC que se realiza en octubre en Bogotá será epicentro para mostrar estos avances tecnológicos mediante la presencia de los más destacados expositores y expertos que actualizarán a los presentes en estas tendencias.

Bogotá, agosto de 2023.- De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina y el Caribe se invirtieron 5,7 mil millones de dólares en producciones audiovisuales, impulsando la creación de más de 1,6 millones de empleos directos e indirectos. A su vez, se destacan Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia como los países de la región que cuentan con industrias audiovisuales más robustas y desarrolladas.

Ha sido tal su crecimiento en la región, que fabricantes e integradores, ven en Colombia un centro de desarrollo para esta tecnología teniendo en cuenta que para el año 2022, el mercado OTT de América Latina alcanzó los US$ 16,6 mil millones y se espera que llegue a 2028, a los US$ 32,4 mil millones, con una tasa de crecimiento del 11,8%.

Frente a esta dinámica del sector, el Estudio de mercado de la industria de broadcast Latinoamérica 2022 llega a la conclusión que los principales segmentos de consumo OTT en la región son el corporativo con el 30.43% de participación, gobierno y educación, con el 21.74%, comercio con el 17.39%, salud con el 13.04%, turismo con el 8.70%, y el sector residencial con el 8.70%.

En este sentido asegura Max Jaramillo, experto y COE de Latin Press, organización que en octubre trae a Bogotá la feria especializada en tecnología, IntegraTEC, “aunque el éxito en la región de plataformas OTT como Netflix, Amazon, Prime Video, Disney+ y HBO Max es innegable, ya avanza a grandes pasos, una competencia que con seguridad los obligará a evolucionar”.

“Me refiero a la llegada de las plataformas AvOD (Advertising-based Video on Demand) o publicidad en streaming en videos bajo demanda, un nuevo modelo de consumo de contenidos audiovisuales que tiene la atractiva característica de ser gratuito, a cambio de que los televidentes permitan la presencia de publicidad en sus pantallas”, asegura el presidente de Latin Press.

En línea con este tipo de corrientes, el Estudio de mercado de la industria de broadcast Latinoamérica 2022 destaca las siguientes tendencias que impactarán la región en el futuro muy cercano:

1 Aumento en la penetración: América Latina tendrá 81 millones de suscripciones de Video Bajo Demanda por suscripción (SVOD) y OTT para 2025 y contribuirá con US$ 9.700 millones para 2027. Ahora, de los US$ 7.000 millones que aportará el OTT entre 2021 y 2027, el SVOD proporcionará US$ 4.500 millones, mientras que el AVoD aportará una cifra cercana a los US$ 2.000 millones.

2 Podcasts, el formato que continúa en aumento: en el mundo hay cerca de 1.000 millones de personas que escuchan podcasts, y se prevé que en los próximos años América Latina, Asia Pacífico y China, registren un crecimiento del 70% de usuarios de esta tecnología.

3 Digitalización de plataformas y la incorporación de nue¬vas tecnologías: Surge la necesidad de implementar tecnologías que afiancen los procesos y que faciliten a los usuarios conocer sobre aquellos elementos tecnológicos y operativos que permitan gestionar de manera más eficiente el entorno IP.

4 Mayor penetración de la OTT: A medida que OTT y la transmisión de video se ex¬panden al ritmo del mercado de telefonía móvil de América Latina, hay más oportunidades de combinar nuevos servicios con TV paga y entregarlos de manera más confiable a un menor costo por sa¬télite. La tendencia al alza es fuerte: para 2025, OTT representará 9,7 % del mercado de TV Paga” se afir¬mó en un reporte realizado por Intelsat.

5 Realidad aumentada: Este recurso ha hecho escala en el mundo del Broadcast convirtiéndose en una herramienta de marketing y comunicación para las empresas. Según ABI Research, se espera que el valor del mer¬cado total de realidad aumentada crezca exponencialmente hasta superar los USD 140.000 millones en el año 2025.

Según Max Jaramillo, “estas tendencias tendrán su epicentro de foro, discusión y exposición en nuestra feria IntegraTEC, que ya tenemos programada para realizarse en octubre en Bogotá y que abarcará todos los temas de interés de las industrias y sectores que siempre han sido nuestra razón de ser: audio, video e iluminación profesional para sectores corporativo, comercial y residencial; señalización digital, automatización, comunicaciones unificadas, redes de datos, y producción, postproducción y transmisión de TV, video y radio”

Este evento, cuyo pre-registro ya está abierto en www.integratec.show, responde a la convergencia que en los últimos años han tenido estas tecnologías y que hasta 2021 convocamos durante 15 años, por medio de las ferias TecnoMultimedia, TecnoTelevisión & Radio, y Expo DataNet que hoy se congregan en la nueva IntegraTEC.