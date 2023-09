Inspección disciplinaria realizó la Procuraduría al Ministerio de Defensa por denuncias de corrupción del exviceministro Ricardo Díaz

–En desarrollo del proceso disciplinario que abrió por las evelaciones que hizo el exviceministro de Defensa y general retirado Ricardo Díaz, sobre hechos de corrupción, la Procuraduría General de la Nación reportó este martes que realizó una «inspección» en las oficinas de la cartera de Defensa ubicadas en el Centro ]Administrativo Nacional, CAN.

Como se ha informado ampliamente, el exviceministro y general retirado del Ejército en declaraciones periodisticas expuso una serie de hechos de corrupción en los cuales involucró a la primera dama Veronica Alcocer y a otros funcionarios de la cartera de Defensa.

La Procuraduría trinó así sobre la inspección al Ministerio de Defensa sin profundizar en el tema:

La @PGN_COL realizó inspección disciplinaria a @mindefensa y obtuvo documentación relevante para indagación disciplinaria ante denuncias hechas por exviceministro, General(r) Ricardo Díaz. Se procederá a evaluar el material probatorio. pic.twitter.com/knM0Cn41Yi — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 12, 2023

Vale recordar que por las afirmaciones del general retirado Ricardo Díaz, la Fiscalía General de la Nación también abrió una noticia criminal «a efectos de corroborar, mediante los actos de investigación correspondientes, la información divulgada, y determinar si se configuraron o no delitos y quiénes serían sus autores y partícipes».

Además anunció que llamará a declarar al General Ricardo Díaz, «para que concrete los hechos de los que tuvo conocimiento y aporte las pruebas que respalden lo denunciado».

Todo ello se derivó de entrevista que le hizo la revista Semana al exviceministro de Defensa del Gobierno Petro, Ricardo Díaz, en la cual este salpicó a Verónica Alcocer, al ministro Iván Velásquez, a Juan Fernández, al expresidente Santos, a Ángela y Camilo Benedetti, y a los generales Mario Montoya y Javier Rey.

Según la transcripción de las declaraciones de Díaz, a Verónica Alcocer la involucra con un millonario contrato de helicópteros y también enreda a Iván Velásquez, Juan Fernández, Ángela y Camilo Benedetti, Juan Manuel Santos, y los generales Mario Montoya y Javier Rey.

Diaz admitió que fue destituido por el ministro de Defensa Iván Velásquez y señaló que salió del Gobierno “desilusionado”, advirtiendo que encontró “permisividad” frente a la corrupción en esa cartera.

Uno de los hechos que narró tenía que ver con unos helicópteros que serían soporte logístico para el transporte del presidente. Se trataba del “reemplazo de la flota de helicópteros UH-1N, que tienen unos 60 años de uso. Me hablaron de tres helicópteros que había ofrecido un país amigo y que podrían servir para la Fuerza Aérea. Desde el principio se empezaron a presentar presiones”.

Diaz aseguró que el interesado era un país árabe. “Su representante había comprado unos helicópteros de fabricación italiana, de la empresa Leonardo, y decidió vender tres de las mismas especificaciones del helicóptero presidencial. Estos habían sido ofrecidos a la Fuerza Aérea”, detalló.

Contó que le ofrecieron plata a cambio de interceder en el contrato. “Sí, a mí me ofrecieron… Me ofrecieron 700 millones de pesos para que la decisión fuera adquirir esas tres aeronaves. Me los ofreció un grupo de personas a través de un oficial retirado del Ejército”, agregó.