Fiscal Barbosa: Ataque a comisión judicial que viajaba en helicóptero a Tierralta denota que no existen garantías de investigación en Colombia

–El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, condenó el ataque a bala contra el helicóptero que se dirigía a Tierralta, Córdoba, con una comisión de varios servidores públicos, entre ellos miembros de la Fiscalía y sostuvo que esta acción «denota que no existen garantías de investigación en Colombia».

Según lo informó el Gobernador de Córdoba, Orlando Benitez, grupos armados ilegales impidieron el aterrizaje de la misión humanitaria y de los investigadores de Fiscalía y Procuraduría.

«En el momento del aterrizaje el helicóptero fue impactado desde tierra con proyectiles de armas de largo alcance», precisó el mandatario, agregando que los pilotos evadieron el hostigamiento, realizando una maniobra de emergencia y logran salir hacia Carepa, Antioquia.

En rueda de prensa, el Fiscal General Francisco Barbosa indicó que la comisión atacada buscaba llevar a cabo “una investigación atada a unos hechos que el país conoció y que están siendo sujetos de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, donde presuntamente miembros del Ejército Nacional violentaron los Derechos Humanos de campesinos, ciudadanos y niños, hecho que es repudiable conforme a los estándares de Derechos Humanos del país».

El Fiscal Francisco Barbosa notificó: “Rechazamos el ataque porque lo que denota es que no existen garantías de investigación en Colombia, que el Ejército Nacional no le da garantías de seguridad a la justicia colombiana, a la Fiscalía General de la Nación».

Agregó que ha conversado con la Procuradora General de la Nación y que en las próximas horas dirigirans una comunicación al Presidente de la República manifestándole «esa preocupación, de que miembros no solamente de la Procuraduría, sino de la Fiscalía, como Rama Judicial del poder público, no puedan cumplir adecuadamente sus funciones en el territorio nacional».

«Esto se añade a lo que ha venido ocurriendo contra la Rama Judicial del poder público en Colombia», subrayó el Fiscal Barbosa, para citar «las denuncias hechas por la misma Corte Suprema de Justicia por los hechos acontecidos en Tuluá contra los juzgados, contra los jueces, contra los fiscales».

Barbosa dijo que «sería muy grave que en el gobierno de Petro se paramilitarizara el país».

Y advirtió que «un Estado de Derecho en donde la Rama Judicial del poder público no puede ejercer adecuadamente sus funciones, es un Estado de Derecho fracturado».

Sobre la investigación de los hechos, razón por la cual la comisión de la Fiscalía buscaba llegar a Tierralta, en el departamento de Córdoba, el Fiscal Francisco Barbosa explicó que se investiga «plenamente lo qué está ocurriendo en esa zona» y puntualizó:

«Los actos urgentes se van a adelantar a pesar de los obstáculos que quieran poner diferentes sectores a esa investigación. Ya solicitamos que 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón de la Décima Primera Brigada del Batallón de Infantería Número 83 sean interrogados por la Fiscalía General de la Nación».

De otro lado, el fiscal Barbosa también notificó: «Le digo al Gobierno que las funciones de investigación no están en cabeza suya sino en la de la Fiscalía, no le corresponde al Ejecutivo hacer investigaciones judiciales, no permitiremos que la jurisdicción penal militar se entrometa en lo que tiene que ver con los Derechos Humanos de las comunidades».

El Fiscal Barbosa subrayó que «en esa zona del país, donde ocurrieron los hechos, opera una subestructura criminal del Clan del Golfo, que es la Javier Yepes Cantero, y al día de hoy tenemos 83 órdenes de captura sin ejecutar contra sus miembros y comandantes en esa zona del país. Es importante que la Policía y la Fuerza Pública estén al frente de esas capturas en zonas rurales para sacar a los criminales de las zonas, no para atemorizar a la ciudadanía».

La víspera se realizó un consejo extraordinario de seguridad en Montería en el cual se analizó la grave situación registrada en la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, por los hechos en los cuales hombres armados intimidaron a la comunidad, lo mismo que el ataque al helicóptero en que viajaba una comisión investigadora.

Al respecto, el gobernador de Córdoba, Orlando Benitez, entregó las conclusiones del consejo de seguridad: