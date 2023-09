Jefe de la ONU Antonio Guterres resta importancia a la ausencia de líderes clave en la Asamblea General

–“Esto no es una feria de vanidades. Este es un organismo político en el están representados los gobiernos”, afirmó el jefe de las Naciones Unidas, -Antonio Guterres a propósito de la Asamblea General que se reune estsa semana y en la cual varios líderes mundiales de alto perfil optaron por no participar.

El Secretario General de la Organización, declaró que le importa menos quién venga a Nueva York y más lo que se haga, sobre todo para reactivar los rezagados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Lo que importa es que [los países] estén representados por alguien que pueda estar a la altura del momento actual”, apuntó, y añadió: “Así que no estoy tan preocupado por quién vendrá. Lo que me preocupa es asegurarme de que los países que estén aquí… estén listos para asumir los compromisos necesarios para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lamentablemente no avanzan en la dirección correcta”.

Guterres enfatizó la necesidad de reformar el actual sistema financiero global “injusto, disfuncional y obsoleto”, para garantizar el logro de los ODS para 2030.

Recordó su propuesta de estímulo de 500.000 millones de dólares para los ODS con el fin de ayudar a las naciones en desarrollo a asegurarse de que tengan los recursos que necesitan para alcanzar la Agenda 2030.

El titular de la ONU también señaló que la Cumbre sobre Ambición Climática de 2023 brindará una oportunidad para que los países, las empresas y la sociedad civil intensifiquen sus esfuerzos para frenar el avance galopante del cambio climático.

En una variante notable del formato habitual en el que los países están al frente y son los grandes protagonistas, esta Cumbre brindará una plataforma a los que el Secretario General denominó actores “de primera línea”, es decir, aquellos que están más comprometidos con la acción climática y pueden compartir las mejores prácticas.

“Avanzamos hacia un aumento de la temperatura global de entre 2,6 y 2,8 °C para finales de siglo”, advirtió, destacando la urgencia de volver al objetivo de limitar dicho aumento de temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

“Con voluntad política, aún es posible, pero queda mucho por hacer”, enfatizó Guterres.

En cuanto a la guerra en curso en Ucrania, el Secretario General reiteró que el objetivo central es asegurar la paz, y que ésta sea justa y conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Sin embargo, advirtió contra el optimismo excesivo, reconociendo que las condiciones actuales pueden no favorecer un “diálogo serio” para la paz.

“Creo que las partes están lejos de esa posibilidad en este momento, pero nunca, nunca dejaremos de esforzarnos para garantizar que la paz llegue a Ucrania”, subrayó.

Guterres también habló sobre las tres conversaciones ministeriales sin precedentes sobre salud pública mundial que se celebrarán la próxima semana: preparación para una pandemia, cobertura sanitaria universal y tuberculosis.

“La cobertura sanitaria universal es un objetivo esencial de la ONU”, enfatizó, y añadió que ésta “requiere no sólo que el sistema de las Naciones Unidas funcione, sino que los sistemas financieros sean mucho más justos de lo que son hoy”.

El Secretario General consideró primordial, asimismo, “aumentar los recursos y el poder de la Organización Mundial de la Salud”. (Información Naciones Unidas).