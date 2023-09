Cápsula de la NASA aterrizó con muestras de un antiguo asteroide

–La NASA comunicó este domingo que la cápsula espacial de la misión Orígenes, Interpretación Espectral, Identificación de Recursos y Explorador-Seguro de Regolitos (OSIRIS-REx), que contiene las muestras de rocas y polvo recolectadas en la superficie del asteroide Bennu en 2020, aterrizó en el campo de pruebas y entrenamiento de Utah, perteneciente al Departamento de Estado de EE.UU.

