Fiscalía compulsó copias a Corte Suprema sobre posibles actos de corrupción en el Metro de Bogotá

–La Fiscalía General de la Nación informa este lunes en un comunicado que investiga los hechos de corrupción denunciados en el Metro de Bogotá y añade que compulso copias del caso a la Procuraduría General de la Nación.

Estos son los términos del comunicado:

Con ocasión del artículo de la revista Semana divulgado en las últimas horas, en el cual se habla de posibles hechos de corrupción en el Metro de Bogotá,

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en el marco de sus competencias, una vez tuvo conocimiento a través de los elementos materiales probatorios recolectados dentro de la investigación que adelantaba, sobre hechos que podrían constituir algún delito, realizó dos compulsas de copias para que se adelanten las investigaciones pertinentes.

La primera compulsa es a la Sala de Instrucción, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que investiga a los aforados, y la segunda compulsa es para la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía para que adelante los actos de investigación que puedan demostrar si hubo o no un delito cometido por funcionarios de la Alcaldia Mayor de Bogotá.

Es importante destacar que el proceso se encuentra en etapa de indagación.

La Fiscalía reafirma su compromiso de investigar los posibles actos de corrupción que puedan afectar a la administración pública y que pongan en riesgo los recursos del erario. Fin del comunicado.

El pasado sábado, la alcaldesa Claudia López refutó las informaciones periodísticas relacionadas con supuesta corrupción en el megaproyecto del Metro de Bogotá y notificó que la obra «no tiene reversa ni duda de transparencia».

La mandataria Distrital advirtió que «el Metro y mi defensa al mismo han sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo».

Pero subrayó que ni la Alcaldía, ni la Empresa Metro han cedido ni cederán a difamaciones para frenar la obra más esperada y necesaria para Bogotá».

A propósito del tema, este domingo, la exministra del Transporte, Ángela María Orozco, escribió en su cuenta en la red social X:

1 . El contrato de la 1LMB se adjudicó en el 2019 por la empresa metro de Bogota

No hubo denuncia alguna por los demás proponentes.

2. El contrato es para construir y operar la Primera Linea del Metro. La Empresa Metro de Bogotá (EMB) no contrata, no lícita, no adjudica nada en la ejecución del mismo, eso es responsabilidad del concesionario .

3. La Empresa Metro de Bogotá solo supervisa y vigila el cumplimiento del contrato de la mano del PMO y del interventor.

4. Ni el Ministerio de Transporte ni funcionario alguno del mismo participa o influye en la ejecución del contrato, luego no se entiende qué rol podría jugar un supuesto exfuncionario del Ministerio en el tema.

Que la justicia opere pronto y con rigor porque no se puede entorpecer el proyecto de infraestructura más importante del país.

Que difícil ejercer cargos en un país donde a cualquiera le da por enlodar una gestión en una charla telefónica sin razonabilidad alguna (por todo lo anteriormente expuesto) y ya se dé por hecho que hay un gran escándalo de corrupción.