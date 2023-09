Murió Michael Gambon, el sabio Dumbledore de «Harry Potter»

–El actor británico-irlandés Michael Gambon, mejor conocido por el público mundial por interpretar al sabio profesor Albus Dumbledore en la franquicia cinematográfica «Harry Potter» y cuya carrera fue lanzada por su mentor Laurence Olivier, murió el jueves a los 82 años. Murió pacíficamente en el hospital, informó PA Media citando un comunicado de la familia.

Gambon comenzó a actuar en el escenario a principios de la década de 1960 y luego pasó a la televisión y el cine. Entre sus papeles cinematográficos notables se incluyen el de líder de una mafia psicótica en «El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante» de Peter Greenaway en 1989 y el anciano rey Jorge V en «El discurso del rey» de Tom Hooper en 2010.

Pero su papel más conocido fue el de Dumbledore en la franquicia «Harry Potter», un papel que asumió a partir de la tercera entrega de la serie de ocho películas después de reemplazar al fallecido Richard Harris en 2004. Gambon restó importancia a los elogios por su actuación. y dijo que simplemente se jugó a sí mismo «con una barba pegada y una bata larga».

We are incredibly saddened to hear of the passing of Sir Michael Gambon. He brought immeasurable joy to Harry Potter fans from all over the world with his humour, kindness and grace. We will forever hold his memory in our hearts. pic.twitter.com/1CoTF3zeTo

— Harry Potter (@harrypotter) September 28, 2023