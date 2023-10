Biden sobre ataques de Hamás en Israel: «Nunca pensé que vería imágenes de terroristas decapitando a niños»

–El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó haber visto imágenes de niños decapitados, en referencia a la incursión de Hamás en el territorio israelí el pasado fin de semana.

Reunido en la Casa Blanca con los líderes de la comunidad judía en EE.UU., el mandatario describió la ofensiva lanzada el sábado desde la Franja de Gaza como «el día más mortífero para los judíos desde el Holocausto».

«Nunca pensé realmente que vería y tendría imágenes confirmadas de terroristas decapitando a niños», declaró el presidente, luego de que varios medios israelíes reportaron que se habían encontrado los restos de unos 40 niños masacrados en el sur de Israel tras el ataque del sábado.

«Este ataque fue una campaña de pura crueldad, no sólo de odio, sino de pura crueldad, contra el pueblo judío», afirmó Biden al reiterar su apoyo a Israel.

Traducción: El ataque terrorista contra Israel ha sacado a la superficie recuerdos dolorosos y las cicatrices dejadas por milenios de antisemitismo y genocidio del pueblo judío. Entonces, en este momento, debemos ser muy claros: estamos con Israel y la comunidad judía.

The terrorist attack on Israel has brought to the surface painful memories and the scars left by a millennia of antisemitism and genocide of the Jewish people.

So, in this moment, we must be crystal clear: We stand with Israel and the Jewish community. pic.twitter.com/4iBR5ClNuo

— President Biden (@POTUS) October 12, 2023