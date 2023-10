Por fin comienza a ingresar ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto; se abrió el paso fronterizo de Rafah

–Este sábado, por fin se abrió el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto y comenzó a ingresar ayuda humanitaria al enclave palestino, bloqueado por parte de Israel.

Unos 20 camiones con alimentos y suministros médicos, entre otros tipos de carga, empezaron a pasar por el cruce. La ayuda humanitaria será entregada a representantes de la Media Luna Roja egipcia para que la reparta entre los civiles de la Franja de Gaza afectados por los bombardeos israelíes.

??Se abre el paso fronterizo de Rafah para entregar ayuda humanitaria a los residentes de Gaza pic.twitter.com/BJp91IXElP — Sepa Más (@Sepa_mass) October 21, 2023

Un periodista de AFP comunicó que desde el lado palestino del cruce vio como 36 camiones vacíos se dirigían hacia el lado egipcio para ser cargados con el material de ayuda.

Según un corresponsal de CNN que se encuentra en el lado egipcio de la frontera, el cruce de Rafah se cerró poco después de que pasaran los 20 vehículos llenos de ayuda humanitaria para los civiles palestinos. Sin embargo, el presidente de Egipto, Abdelfatah el Sisi, afirmó que su país no cerró el paso fronterizo pero que el bombardeo israelí obstaculizó la entrada de ayuda a Gaza.

Al mismo tiempo, fuentes de Al Arabiya reportaron que se está llevando a cabo una coordinación egipcio-estadounidense para evacuar a ciudadanos extranjeros de Gaza a Egipto a través de Rafah.

Previamente, EE.UU. alertó de que «recibieron información» de que el paso fronterizo de Rafah se abriría a las 10 de la mañana, informa The Times of Israel. «Si se abre la frontera, no sabemos cuánto tiempo permanecerá abierta para que los ciudadanos extranjeros salgan de Gaza», comunicó la embajada de Estados Unidos en Jerusalén.

La embajada advirtió sobre un «ambiente potencialmente caótico y desordenado en ambos lados del cruce» e instó a evaluar la situación antes de avanzar hacia la frontera o intentar cruzar el paso.

El secretario general de la ONU, António Guterres, visitó esta semana al paso fronterizo de Rafah. Pidió a todas las partes internacionales que colaboren para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a los palestinos de Gaza.

Los palestinos quedaron atrapados en Gaza después de que Israel anunciara el «asedio completo» a la zona, mediante el bloqueo total de los suministros de electricidad, alimentos y medicamentos.

Aunque este miércoles las autoridades israelíes anunciaron que «no impedirán la ayuda humanitaria desde Egipto siempre que se trate únicamente de alimentos, agua y medicinas para la población civil que se encuentra en el sur de la Franja de Gaza», el paso fronterizo se mantuvo bloqueado hasta el día de hoy. (Información RT).