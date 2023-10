Gustavo Petro sobre la guerra en Medio Oriente: «Guarda silencio cuando los niños duermen no cuando los matan»

–El presidente Gustavo Petro no para de trinar sobre el conflicto bélico en el Medio Oriente. Este domingo desde tierras mexicanas donde participa en la cumbre regional sobre la crisis migratoria, el mandatario recabó sobre la muerte de niños y advirtió: «Dijeron que por defender un pueblo del genocidio me quedaba solo», para resaltar las voces que se han levantado en diferentes partes del mundo contra esa guerra.

De otro lado, para replicar otro video sobre una manifestación en Tel Aviv exigiendo la dimisión de Netanyahu, pues, según el autor, el 80% de los israelíes LO CULPAN por la invasión del 7 de octubre», el presidente Petro trinó:

«Algún día los pueblos sabrán que elegir personas injustas, corruptas, portadoras de injusticias sociales y raciales solo lleva a la barbarie».

Y añadió: «Cada vez que le digan que la seguridad es matar, matarán a sus propios hijos. La seguridad es la paz y la paz de construye sin el odio».

?? Thousands of demonstrators in Tel Aviv are demanding Netanyahu’s resignation.

?? 80% of Israeli’s BLAME HIM for the invasion on October 7th. pic.twitter.com/Rv26P0vK7T

— Jackson Hinkle ?? (@jacksonhinklle) October 21, 2023