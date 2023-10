Responsabilidad de los colombianos para elegir a los mejores gobernadores y alcaldes 

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA

Esta es lección 5 de 10 del diplomado en educación para la vida en familia sobre el derecho fundamental a elegir y ser elegido. La familia es la primera institución en la que aprendemos lo básico, lo vertebral sobre la democracia, sobre el ejercicio democrático del poder, sobre la necesidad de tomar decisiones consensuadas.

El tema de hoy es responsabilidad de los electores para elegir a los mejores gobernadores y alcaldes.

Escucho y leo infinidad de mensajes en las redes en los que se previene sobre el deber de vigilar que no haya compra venta de votos, que no se elijan corruptos, que se debe descartar a los mismos con las mismas, que no se elijan a personas sin experiencias y que además están patrocinadas por personas indeseadas, que no se elijan a quienes tienen hipotecado su mandato porque deben congraciarse con quienes han financiado sus campañas, que hoy por hoy se sabe que son costosas. En últimas que no conviene elegir a quienes ofrecen ríos de leche y miel a sabiendas de que son meras promesas y nada cumplirán. Vivimos en tiempos de extrema gravedad política, de inseguridad, de violencia y el voto debe ser lo más responsable posible. ¿Votaremos por quienes nos ofrecen un empleo, por quienes se comprometen a realizar obras que nos beneficien de manera particular, por quienes sabemos que el poder lo utilizarán para su propio beneficio y el de sus familias?

Si repasamos la Constitución y las leyes nos enteraremos que Gobernador y alcaldes deben ser gerentes exitosos de dos empresas fundamentales para el progreso de Colombia: Los departamentos y los municipios. Gerentes que deben actuar acompasados con sus juntas directivas, las asambleas y concejos.

El Gobernador es jefe de la administración seccional y representante legal del departamento, es el agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general, así como para aquellos asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el departamento. Debe trabajar por la sana convivencia y el progreso de las familias y sociedades que están en su jurisdicción.

El alcalde es el jefe de la administración local y representante legal del municipio. El alcalde debe conservar el orden público en el municipio y dirigir la acción administrativa del municipio y asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.

El acalde debe trabajar por la sana convivencia y el progreso de las familias y sociedades que están en su jurisdicción.

Está bajo nuestra responsabilidad elegir a los mejores gobernadores y alcaldes que administrarán nuestros departamentos y municipios.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna y sana convivencia.

Su amigo abogado y profesor, Carlos Fradique-Méndez

Bogotá, del 20 al 29 de octubre de 2023

