Migración tras el sueño americano: 218 mil 763 personas han sido arrestadas tratando de ingresar ilegalmente a EE.UU; de ellas, 54 mil 833 venezolanas

–El mayor número de migrantes que han han sido arrestados por cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos, son venezolanos, superando a los mexicanos por primera vez desde que se llevan registros, según el reporte publicado en las últimas horas por la Patrulla Fronteriza con corte al mes de septiembre.

Concretamente, 54 mil 833 venezolanos fueron arrestados por parte de la Patrulla Fronteriza tras entrar desde México en septiembre, más del doble que los 22.090 arrestados en agosto y una cifra muy superior del máximo anterior mensual de 33.749 detenciones en septiembre de 2022.

Venezuelan migrants who cross the border unlawfully are being returned to Mexico.

CBP continues to enforce U.S. immigration laws. Individuals without a legal basis to remain in the U.S. will face consequences including removal.

For more information: https://t.co/WM82es2uqg pic.twitter.com/vW1napjdAe

— CBP (@CBP) October 16, 2023