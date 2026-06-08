Se forman dos tormentas tropicales en el Pacífico, Boris y Cristina con afectaciones en México y Centroamérica

–(Imagen @meteoredmx). Dos tormentas tropicales surgieron este lunes en aguas del Pacifico Nororiental, las cuales fueron identificadas como Boris y Cristina, de acuerdo con el reporte de la red meteorológica Meteored México, la cual estableció que desataron un temporal lluvioso extremo en México y Centroamérica. Constituyen el segundo y tercer ciclón tropical nombrados de la temporada 2026 para dicha cuenca.

La interacción de una Onda Tropical, la depresión tropical 2-E con la Zona de Convergencia Intertropical y con la Vaguada Monzónica, dieron paso al segundo y tercer ciclones tropicales de la temporada de huracanes en el Pacífico Nororiental 2026, ambos favorecen directamente e indirectamente la presencia de efectos hidrometeorológicos en costas mexicanas.

“Boris», se localiza en latitud 15.3 grados norte con la longitud 99.2 grados oeste, aproximadamente a 195 km al sur-suroeste de Acapulco y a 130 km al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero; se mueve lento este-noreste a 6 km/h; registra vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h, y con una presión mínima central de milibares 1001.

Se estiman aguaceros intensos a torrenciales con acumulados en 24 horas de 100 a 250 mm en Guerrero y Oaxaca; tormentas fuertes a intensas con acumulados de 80 a 120 mm en Jalisco, Colima y Michoacán; acumulados 50 a 70 mm en Estado de México y chubascos con acumulados de 25 a 50 mm en la Ciudad de México y Morelos.

Se prevé que durante las próximas horas, “Boris» mantenga su intensidad como tormenta tropical y pueda impactar en tierra durante las primeras horas de martes, en la región central de Guerrero cerca de las inmediaciones de Acapulco.

Mientras tanto, “Cristina», se localiza en latitud 11.7 grados norte con la longitud 87.7 grados oeste, aproximadamente a 160 km al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua y a 275 km al sureste de San Salvador, El Salvador; se mueve lento al norte a 7 km/h; registra vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h, y con una presión mínima central de milibares 1002.

Los desprendimientos nubosos y las rachas de «Cristina», están alimentando indirectamente a «Boris», a su vez causa se espera que produzca precipitaciones totales de 100 a 300 mm en las próximas 36 horas, en toda la costa oeste de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

El gobierno de Honduras ha emitido una alerta por efectos de tormenta tropical, para su costa en el Pacífico.

Se han activado otras alertas por efectos de tormenta tropical que van desde Puerto Sandino, Nicaragua hasta la frontera entre Guatemala y El Salvador.

Estas lluvias pueden producir fenómenos potencialmente mortales, inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas de terreno escarpado.

Por otro lado, se esperan rachas de vientos de hasta 120 km/h, que darán paso a olas de 5 a 8 metros de altura, principalmente frente a costas de Nicaragua y la costa sur de El salvador durante las próximas 24 horas.

Se prevé que durante las próximas días, “Cristina” se mantenga como tormenta tropical degradando su intensidad entre jueves y viernes, esto una vez que toque tierra a finales del miércoles o durante las primeras horas del jueves en las inmediaciones entre El Salvador y Guatemala. (Información directa de Meteored México).