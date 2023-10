Mininterior: “Esperamos que este domingo sea una fiesta de la democracia”

–Al finalizar una gira por cuatro regiones del país, que comprendió Valle del Cauca, Eje Cafetero, Costa Atlántica y Antioquia, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reportó un balance positivo para que este domingo se realicen unas elecciones territoriales seguras y en paz en el país.

No obstante, advirtió que en algunas regiones subsisten problemas de orden público, entre otras, en Tierralta, Córdoba, donde se presentan enfrentamientos con el clan del Golfo y tres uniformados han perdido la vida.

“Esperamos que este domingo sea una fiesta de la democracia y que la gente con argumentos y con ideas salga a ganarse el favor ciudadano”, expresó Velasco, al culminar en Medellín un seguimiento pormenorizado del proceso electoral con participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Según el ministro en su correría encontró «un trabajo interinstitucional interesante. El control del área nace de reconocer que en algunas zonas hay unos problemas y cuando nosotros reconocemos los problemas, inmediatamente las autoridades actúan sobre los problemas; entonces si hay un municipio que puede tener una dificultad, se sienta la Policía, se sienta el Ejército, hablan, se sienta la UNP, y toman una serie de decisiones y toman una serie de operaciones”.

“Al día de hoy tenemos más de 30.000 personas custodiando el proceso electoral solo en Antioquia, porque además hay presencia en otros departamentos. Los oficiales de alta graduación que me acompañan tienen responsabilidades, algunos de ellos no solo en la región antioqueña, sino en otros departamentos. El material está llegando hasta el último sitio, las mesas de votación estarán abierta en todos los lugares de Antioquia”

“No nos pusimos detenidamente, punto por punto, a definir cuál eran los puntos de calor, pero es evidente que ya las autoridades regionales tienen identificado algunos lugares donde pudiese presentar algún tipo de disturbios, incluso que no tiene que ver con el proceso electoral”, explicó el alto funcionario sobre alertas aisladas en algunos municipios.

Al referirse al orden público, puntualmente afirmó: “Hay una noticia que no me agrada dar y es precisamente por la acción que está haciendo nuestra fuerza pública. Hay enfrentamientos y hemos tenido un enfrentamiento con el clan del Golfo y desafortunadamente en Tierra Alta (Córdoba), tres de nuestros hombres han perdido la vida, entre ellos un cabo y dos soldados. ¿Pero por qué se da esto? Porque evidentemente nuestra fuerza pública está en territorio, está buscando control territorial, ha ganado el control territorial y cuando uno sale a territorio, pues se encuentran a ilegales que disputan territorio y se dan este tipo de confrontaciones”.

Velasco enfatizó que, “Lo que yo sí quiero decirles es que el Gobierno revisa con las Fuerzas Militares y de Policía y ve que se están haciendo unas operaciones que permiten pensar que tenemos capacidad de respuesta a las amenazas que puedan haber”.

Al aclarar un hecho polémico relacionado con una supuesta invitación de un grupo alzado en armas, en proceso de negociación, para instalar la jornada electoral en Popayán, el ministro Velasco, subrayó que fue “un error de comunicación” y que “Lo importante es que la decisión política del Gobierno no estaba en esa invitación. Lo hablamos ahora en el PMU que hemos adelantado desde esta misma mañana. No solo el señor ministro de Defensa, sino quien les habla, desautorizó esa invitación. De hecho, me informa el señor Registrador que él, estará abriendo las elecciones en la ciudad de Armenia y no en Popayán, y yo estaré en Bogotá con el señor presidente en la Plaza de Bolívar”.

“No es la única gira que realizamos, la hemos hecho varias veces, pero esta vez estuvimos en Cali pasamos a la ciudad de Pereira, posteriormente en Barranquilla, cerramos hoy en Medellín; volveremos a Bogotá esta misma noche, en donde estaremos en PMU, como llaman los señores militares, en alistamiento permanente. Calificamos esta gira como altamente productiva”, puntualizó el ministro Velasco.