Galán entró marcando territorio al iniciar empalme con Claudia López; exigió respeto a la autonomía de la capital y advirtió que Gobierno Nacional no puede interferir sus proyectos

–Con un equipo de 8 mujeres, el alcalde electo Carlos Fernando Galán, inició este jueves el empalme con Claudia López para recibir la administración de Bogotá. Y el nuevo mandatario entró marcando, advirtiendo tácitamente, sin mencionarlo explícitamente, al presidente Gustavo Petro que no interfiera su gestión o los proyectos que adelantará en la capital.

Al efecto, demandó «respeto a la autonomía territorial de Bogotá» y advirtió que defenderá los intereses y la institucionalidad de la ciudad, citando a manera de ejemplo el megaproyecto del Metro, el cual, indicó, seguirá adelante.

«La Nación no debe interrumpir el Metro”, precisó.

Además reafirmó sus banderas principales de la «Bogotá Camina Segura», destacando que no solo se trata de combatir la inseguridad, sino también el hambre y la pobreza, para que la ciudad avance social y económicamente.

En particular expresó preocupación por las implicaciones de la Reforma a la Salud tramitada por el Gobierno Nacional en el Congreso, pero no profundizó en el tema, advirtiendo que no era el momento para esta discusión y que será objeto de análisis más adelante.

«Para mí es un honor estar acompañado en este proceso por 8 mujeres extraordinarias que tendrán a su cargo sectores claves para el futuro de Bogotá», afirmó el alcalde electo de Bogotá Carlos Fernando Galán al iniciar el proceso de empalme con la alcaldesa Claudia López y su equipo de gobierno.

Y presentó a su equipo de empalme, luego de realizar la tradicional primera jornada de intercambio de información para asumir las riendas de Bogotá el próximo 1 de enero de 2024:

-Lucia Bastidas, seguridad y ciudadanía

-Sandra Borda, cooperación internacional

-Liliana Caballero, gobierno

-Julia Miranda, ciudad sostenible

-Angela Maria Orozco, movilidad

-Martha Lucía Ospina, salud e inclusión

-Carolina Soto, economía y productividad, y

-Cecilia María Vélez, educación y cultura.

“Este es el equipo que va a ayudar a liderar, va a tener el soporte de líderes por entidad como lo hablamos con la Alcaldesa y su equipo, y vamos a empezar a trabajar en esto partir del próximo martes y a terminar el 28 de noviembre”, indicó el alcalde Mayor electo, Carlos Fernando Galán.

«A ellas muchas gracias, con ellas la ciudad está en las mejores manos», subrayó.

Explicó que durante cada sesión se realizará una presentación general del sector que incluye un diagnostico general, el balance del Plan de Desarrollo, un balance estratégico del sector y el informe de gestión y desempeño sectorial. Luego de estas sesiones se realizará una reunión general por cada entidad. Cabe señalar que para algunos temas particulares se programarán sesiones independientes.

“Esto nos va ayudar a que el proceso sea lo más fluido posible y nos dé las herramientas como gobierno entrante para tomar las mejores decisiones, cumpliendo el mandato que nos dieron los ciudadanos el pasado 29 de octubre”, sostuvo Galán.

Por su parte, la alcaldesa Claudia López,A su turno, Claudia López Hernández, la mandataria saliente, destacó:

«Con un equipo de empalme de lujo empezamos el proceso oficial de empalme con el Alcalde electo».

Dijo que este proceso irá hasta el 28 de noviembre y reafirmó el compromiso de entregar toda la información solicitada de acuerdo con los protocolos establecidos por el equipo coordinador.

“Bienvenidos a realizar las solicitudes de información que tengan, nosotros tenemos toda la disposición necesaria”, reiteró la Alcaldesa, quien a su vez aclaró que la información solo será suministrada a los coordinadores del proceso de empalme.

Destacó que en la jornada se hizo una presentación general de temas estratégicos y del presupuesto del 2024.

«Seguirá una agenda sectorial intensa y culminaremos el 28 de Noviembre con la entrega del informe oficial completo conforme lo determina la Ley», puntualizó.

Claudia López advirtió que más allá de las formalidades legales, «hacemos este proceso con mucha ilusión de apoyar al Alcalde y su equipo para que saquen adelante sus propuestas y programa de gobierno, y para seguir construyendo sobre lo construido y mejorar por el bien de todo Bogotá».

La alcaldesa presentó así los resultados de la primera reunión formal de empalme: