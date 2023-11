Fracasó nueva prueba de la colosal nave espacial de SpaceX; terminó con una explosión (Videos y fotos)

–La compañía aeroespacial SpaceX tuvo un gran fracaso este sábado en el segundo lanzamiento orbital de su cohete más grande y potente, el Starship, desde el centro de pruebas de la empresa estadounidense en Boca Chica, Texas, con la mira de realizar en el futuro viajes tripulados a la Luna, Marte y más allá.

La Starship despegó con éxito, si bien pasados varios minutos se perdió la comunicación con la nave, por lo cual fue activado el sistema de terminación de vuelo. Este sistema se utiliza en caso de emergencia, cuando la nave necesita autodestruirse en la atmósfera y evitar así su caída descontrolada.

Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting second integrated flight test of Starship!

Starship successfully lifted off under the power of all 33 Raptor engines on the Super Heavy Booster and made it through stage separation pic.twitter.com/JnCvLAJXPi

— SpaceX (@SpaceX) November 18, 2023