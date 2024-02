Pico y Placa particulares en Bogotá: hoy martes 6 de febrero No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

–Este martes 6 de febrero la restricción del pico y placa en Bogotá corresponde a los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 . Horario: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Taxis: No pueden transitar los que tienen placa terminada en 5 y 6. Horario: 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Hay que tener en cuenta que las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen restricción los días pares y los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 en los días impares.

El pico y placa para particulares el resto de semana:

Miércoles 7: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 8: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 9: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Restricción del pico y placa para taxis el resto de semana aplica así:

Miércoles 7: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8

Jueves 8: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0

Viernes 9: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2

La restricción del pico y placa para Transporte Especial (automóvil, camioneta o campero de 4 pasajeros sin incluir el conductor), rige así:

Martes 6: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6

Miércoles 7: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8

Jueves 8: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0

Viernes 9: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2

Ojo: La multa por transitar en pico y placa es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, o sea el equivalente a $650.000.

Los dueños de vehículos particulares que quieran estar exentos del Pico y Placa pueden registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y aplicar el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que se puede pagar para usar su vehículo sin ninguna restricción.

Las tarifas para pago de pico y placa solidario quedaron así: Valor permiso diario $58.178. – Valor permiso mensual $ 464.974. – Valor permiso semestral $ 2.325.095.