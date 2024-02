Petro acusa a medios de comunicación y a sectores políticos de dar información mentirosa sobre las manifestaciones realizadas en Bogotá

–El presidente Gustavo Petro arremetió este viernes contra los medios de comunicaciones y a sectores políticos que no especificó, acusándolos de haber difundido información mentirosa sobre las movilizaciones promovidas por Fecode y las centrales obreras y concretamente sobre los acontecimientos registrados ante la Corte Suprema de Justicia.

En una intervención en la Cumbre de Gobernadores celebrada en Cartagena, refiriéndose a un mensaje en la cuenta X, y a los hechos ocurridos en la manifestación en Bogotá señaló que la prensa y políticos “construyeron una historia falsa para tapar el hecho que decenas de miles de colombianos y colombianas salieron a las calles a pedir que haya una justicia transparente”.

«El problema de ayer, de esta información mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo magistrado sacado en helicóptero, no hubo un secuestro, pero en la opinión pública había otra historia, porque medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron una noticia real», puntualizó Petro.

(3/4)?»El problema de ayer, de esta información mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo magistrado sacado en helicóptero, no hubo un secuestro, pero en la opinión pública había otra historia, porque medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta… pic.twitter.com/q9WXAOjAN7 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) February 9, 2024

Seguidamente, Petro formuló estos interrogantes: «¿No debería ser legítima toda expresión ciudadana, cualquiera que sea, si es pacífica? ¿Por qué hay un sector de la prensa irradiando la mentira, solo con el fin de que se mantenga la impunidad? ¿Se cobija el narcotráfico?.

Y complementó: «Entonces se volvió revolucionario el que simplemente se presente una terna de mujeres decentes para que la Corte pueda decidir libremente la nueva Fiscal General de la Nación».

Petro afirmó:

El jefe del Estado denunció que existen “ciertos poderes fácticos que tienen una campaña y una razón impedir que Constitución se aplique y que pueda haber un fiscal de la terna del actual presidente”, apelando a “información mentirosa” y “noticias falsas” en las redes sociales.

El mandatario puso como ejemplo un mensaje en particular que circuló en las redes y que se convirtió en fuente de información en Colombia.

“Ahí dice —refiriéndose al mensaje en X— que el presidente colombiano Gustavo Petro, envió a sus partidarios a tomar la sede de la Corte Suprema insatisfecho, porque se resisten a sus órdenes”, precisó.

Agregó que «esto hizo que en la opinión pública surgiera otra historia, otra realidad, porque medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron noticia real».

Luego señaló: «Un concejal de Bogotá me increpó diciendo que cómo yo dejaba que secuestraran a los magistrados, o que había convocado la marcha y que el producto de eso era que los magistrados habían tenido que salir por helicóptero, cuando la realidad fue otra».

Y citó declaraciones del director de la Policía Nacional: “Yo salí caminando del Palacio de Nariño, no había helicópteros, ni siquiera los de la Presidencia, no había necesidad. El general (William Salamanca, director) de la policía llegó caminando y entró al Palacio Justicia y habló con los magistrados que le dijeron, además no hay necesidad, porque yo di la orden de despegar la zona y ellos dijeron que no, no había necesidad. Los magistrados salieron de sus carros”.

“Lo que me dicen a mí en ciertas instancias políticas y judiciales es que Petro está repitiendo los hechos del Palacio de la Justicia de 1985, Petro está ordenando a la Corte que escoja algún amigote o amigota de él para que haga las investigaciones”, puntualizó.

Recalcó que quienes están detrás de estas campañas “piensan que una fiscal decente acaba la impunidad y ellos son los protagonistas que se benefician con la impunidad”.

Además, posteriormente, en su cuenta en la red social, el presidente Petro trinó:

Lo que paso ayer con parte de la prensa colombiana produciendo un «los venzolanos se estan entrando a los conjuntos» es para enseñanza en las facultades de comunicación . Todo arranca con el trino que muestro abajo, hecbo por la extrema derecha de Miami, que políticos y… pic.twitter.com/xQOfTRMdSc — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 9, 2024

Claro que hay hechos graves que ameritan una discusión a profundidad y en la que la sociedad nos puede ayudar. ¿Por qué esta persona entrevistada por algunos medios antes, es la misma que es la responsable de bloquear la puerta del parqueadero del palacio de justicia durante 10… pic.twitter.com/cK5RR88I7g — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 9, 2024