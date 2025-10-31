    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM $ 3,860.12 (vigente 01, 02, 03, 04 de noviembre)
    -Euro $ 4,467.90
    -Bitcoin US$ 107.278,60

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,63%
    -UVR: $ 395,65
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 4,01
    -Petróleo Brent US$ 60,79

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte