Indicadores Económicos
Ariel Cabrera
Publicado el viernes octubre 31, 2025
-Dólar TRM $ 3,860.12 (vigente 01, 02, 03, 04 de noviembre)
-Euro $ 4,467.90
-Bitcoin US$ 107.278,60
Tasa de Interés
-DTF: 8,63%
-UVR: $ 395,65
-Tasa de Usura 24,36%
-Café (UsCent – Libra) US$ 4,01
-Petróleo Brent US$ 60,79