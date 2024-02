Así fue el retorno de EE.UU a la luna después de 52 años, esta vez con una nave privada

–Una nave espacial construida y pilotada por la empresa Intuitive Machines, con sede en Texas, se posó este jueves cerca del polo sur de la Luna, en el primer contacto de Estados Unidos con la superficie lunar después de más de medio siglo y el primero logrado íntegramente por el sector privado. .

El robot de seis patas, apodado Odysseus, aterrizó alrededor de las 6:23 de la tarde, hora del este de EE.UU, informó la NASA en una transmisión web conjunta desde el centro de operaciones de misión de Intuitive Machines en Houston.

Según lo planeado, se creía que la nave espacial se había detenido en un cráter llamado Malapert A cerca del polo sur de la luna, según la transmisión web.

El aterrizaje, un día después de que la nave espacial alcanzó la órbita lunar y una semana después de su lanzamiento desde la Florida, fue confirmado por señales enviadas a unos 384.000 kilómetros al control de la misión.

Sin embargo, la comunicación con el vehículo tardó varios minutos en restablecerse, y la señal inicial fue débil, lo que dejó al control de la misión incierto en cuanto a la condición y posición precisas del módulo de aterrizaje, según los controladores de vuelo escuchados en la transmisión por Internet.

La nave espacial no fue diseñada para suministrar videos en vivo del evento.

LIVE NOW: NASA science is landing on the Moon aboard @Int_Machines’ uncrewed Nova-C lander, named Odysseus.

This is the first time an American commercial lunar lander has made it to orbit around the Moon. https://t.co/Tosd9y9yxi

— NASA (@NASA) February 22, 2024