Se disparó el consumo de agua en Bogotá en pleno fenómeno de El Niño; Empresa de Acueducto exhorta a los usuarios a un uso responsable del líquido

–Las cifras del volumen de agua consumida se han disparado, especialmente, en cinco sectores de la capital de la República, reportó este lunes la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB, la cual advirtió que esta situación obligó a que diariamente se tengan que distribuir más de 86 millones de litros adicionales del vital líquido en la capital de la República.

Los técnicos de la EAAB determinaron, con las mediciones realizadas en los distintos macromedidores instalados en la ciudad, que el mayor volumen de consumo de agua en el sector residencial se concentra en cinco zonas ubicadas en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Suba, Engativá, Tunjuelito, Kennedy.

Este aumento se presenta principalmente en las siguientes zonas:

-Cedritos, Country Club, Santa Bárbara Occidental de la localidad de Usaquén.

-Villa del Prado, San José de Bavaria y Mazurén, en la localidad de Suba.

-Niza Sur, El Batán, La Castellana, ubicados entre las localidades de Suba y Barrios Unidos.

-Carvajal, sector aledaño a la Escuela General Santander, sector aledaño al Parque el Tunal, ubicados entre las localidades entre las localidades de Kennedy y Tunjuelito.

-Sector aledaño al Jardín Botánico, Las Ferias Occidental, Las Ferias, La Estrada de la localidad de Engativá.

Las mediciones del volumen de agua consumida en lo corrido de 2024 también permiten concluir que el aumento se presenta, especialmente, en barrios de estrato 3, 4, y 5 respectivamente.

El equipo comercial de la EAAB determinó, con base en el consumo mensual de una familia promedio de cuatro personas, que el 58 por ciento del agua que se gasta en aseo personal.

En actividades como ducharse, lavarse los dientes o afeitarse, una familia emplea 6.910 litros de agua al mes.

Una segunda categoría de uso que demanda un 23 % de consumo, se da en la cocina. En preparar alimentos, lavar verduras y limpiar los utensilios, los bogotanos emplean 2.770 litros de agua al mes.

En el inodoro, los usuarios usan un 10 por ciento del agua. Al menos 1.200 litros de agua al mes se descargan por los sanitarios de una vivienda.

Un 7 por ciento del agua empleada en un hogar se va en el lavado de la ropa, algo así como 790 litros al mes y en la limpieza de la vivienda un 2 por ciento, cerca de 220 litros de agua.

¡Hagamos de #Bogota una ciudad que cuida el agua! ? El secretario de @planeacionbog, @MSilvaMoyano, nos invita a unirnos como ciudad en esta época de sequía. Tu compromiso cuenta. ??#PilasConElNiño. pic.twitter.com/4Dp2y0wH3b — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) March 4, 2024

Consejos para ahorrar agua

La EAAB formuló a los usuarios las siguientes recomendaciones para usar eficientemente el agua en las viviendas:

-Un inodoro eficiente de nueva generación consume 4,8 litros en cada descarga. Pero si es de modelo antiguo puede llegar a descargar entre 6 a 16 litros. Recomendación: instalar aparatos más eficientes.

-Son muy comunes las fugas de agua en los inodoros: si usted ve movimiento así sea leve en el agua cuando esta debería estar quieta o escucha sonido o agua correr: hay una fuga. Recomendación: repárela de inmediato. Una fuga todo un día genera un gran desperdicio de agua y aumenta notoriamente el valor de su factura de agua.

-Un grifo abierto puede consumir hasta 12 litros de agua por minuto. Recomendación: evite los goteos. Corrija las fugas.

-Cierre la llave mientras se enjabona el cuerpo o se aplica el champú o se cepilla los dientes o se afeita. O en la cocina mientras enjabona los platos y ollas.

-No riegue jardines ni lave carros con manguera.

-No abra completamente la llave del grifo. Use el agua con moderación.

La EAAB también informó que mantiene su esquema de distribución y de monitoreo establecidos para garantizar el suministro durante la actual temporada de Fenómeno de El Niño; sin embargo, reitera el llamado a la ciudadanía para el uso responsable del agua ante la disminución de los niveles de los embalses.

Según el registro de los tres sistemas que abastecen de agua a Bogotá y municipios vecinos, el nivel de llenado en el sistema norte se encuentra en un 57, 30 %, el sistema sur en un 59, 74 % y el sistema Chingaza en un 22,75%.

La EAAB indicó que adelanta maniobras operacionales para mantener estable el suministro desde sus plantas de tratamiento y garantizar que la ciudad cuente con agua en los próximos meses.

«De ahí la importancia, de que la ciudadanía contribuya con un buen uso del agua para que junto con las acciones técnicas de la EAAB la ciudad enfrente sin contratiempos el actual periodo de sequía», puntualizó la EAAB.