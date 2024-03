Video: Cerca de 400 vehículos recuperados por la Policía en lo corrido de 2024

En lo corrido de este año las autoridades han logrado recuperar cerca de 400 automóviles y motos en diferentes operativos contra los grupos delincuenciales dedicados al hurto de vehículos y motocicletas que operan en localidades como Los Mártires, Bosa y Rafael Uribe Uribe. Según la Secretaría de Seguridad el 80 % de estos hurtos se da por el factor oportunidad.

El Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, le hizo un llamado a la ciudadanía para que no dejen sus vehículo o motos abandonados en el espacio público o en la calle sin ningún tipo de seguridad porque esto se convierte en una oportunidad para que las bandas criminales aprovechen el descuido y se pueden llevar su patrimonio.

“En lo corrido del año, el 80 % de los hurtos de vehículos fue por el factor de oportunidad, en la modalidad de halado, porque las personas los dejaron en las calles. Acá hay una corresponsabilidad de la ciudadanía para no descuidar sus vehículos en el espacio público. Esto se convierte en la oportunidad para que los delincuentes puedan hurtar los vehículos o sus elementos.

La Administración Distrital con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá ha aumentado los operativos en los establecimientos que posiblemente están cometiendo el delito de receptación de autopartes para atacar y romper la cadena criminal del hurto de vehículos.

El llamado llamado es a no alimentar la cadena del delito, a no comprar autopartes en lugares no autorizados o elementos de dudosa procedencia porque ayudan a sostener el delito.

“En todos estos lugares donde se realizan este tipo de acciones ilícitas será impactados por las autoridades y téngalo por seguro que los vamos a capturar y a desmantelar”, sostuvo Restrepo.