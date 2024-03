Presidente del Senado acusa a Petro de hablar de golpe de mano institucional y lo reta a llevar propuesta de Constituyente al Congreso

–La amenaza del presidente Gustavo Petro de una Asamblea Constituyente si el Congreso no aprueba sus reformas, sigue provocando fuertes reacciones. Ahora, el presidente del Senado Iván Name Vásquez, consideró de suma gravedad que el primer mandataria hablara de «un golpe de mano institucional», por lo cual expresó: «No tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República”.

En una intervención en la plenaria este lunes de la corporación, Name Vásquez le advirtió al presidente Gustavo Petro: «Las armas de nuestras fuerzas son de la Nación, no de un gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar».

Name Vásquez declaró que respondía al jefe del Estado no asumiendo la vocería íntima de los senadores sino la defensa institucional del Congreso y de la democracia, por desconocer la institucionalidad al plantear una Asamblea Nacional Constituyente por la vía de los cabildos y de los comités y no por la vida de la Constitución que prescribe un camino definido.

Al efecto, Name Vásquez retó al jefe del Estado e hizo además las siguientes precisiones:

«Traiga aquí señor Presidente la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos, no envilezca la democracia colombiana. Usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo», indicó Name Vásquez.

Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño. Aquí hay un congreso con prestigio señor Presidente. Usted que perteneció a él varias veces, me acuerdo su primera llegada por allá después de la revocatoria. Yo llegué con usted también.

Somos hombres del Congreso, aquí se levantó su voz, aquí se construyó su prestigio y ahora a este Congreso le viene a colgar usted una corona de flores en un disparatado reportaje porque no tiene otro nombre la fórmula como usted le habla al país y a este congreso.

Este congreso se ha aplicado a estudiar lasreformas, pero pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia, pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar que representamos tan legítimamente como usted la democracia y la sociedad y la Nación.

Revise sus conceptos señor Presidente, sabemos que no es abogado, pero usted no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo, porque ya arrancó la campaña como no lo ha anunciado para el 2026 y eso es también inconveniente para una democracia un presidente en campaña, de tal manera que yo tengo que decirle que esperamos la vía de las instituciones para tramitar las ideas.

Ahora nos preocupa el desprecio por sus reformas que tiene usted. Quién ha dicho que las reformas no se han ido estudiando?Quién ha dicho que la Comisión Séptima no está en el tema de la reforma a la salud?

Quién ha dicho que está plenaria no acaba de levantar los impedimentos para estudiar la reforma pensional. De tal manera señor Presidente de Colombia usted y yo nos conocemos hace 40 años.

Y a mí no me mueve el piso las campañas que han montado contra mí. Espero prontamente que la corte sea la que diga la última palabra y no algunas redes auspiciadas por ciertos sectores, no crean que me merma una investigación preliminar que espero que prontamente diga que el presidente del Congreso tiene o no tuvo o no nexos con lo que perversamente, descabelladamente han formulado preciso desde que llegaba la presidencia del Congreso. ¿Por qué no lo hicieron diez años antes cuando el criminal que nos signa en el papel irregular de nuestras relaciones con ellos? ¿porque no lo hicieron una década antes? Lo hicieron ahora porque hay una campaña concertada.

Y le digo a quienes le han auspiciado que se hundirá en su propia blasfemia. No lograrán vencer a un hombre y a una familia que ha preferido tener problemas con los bancos y no con los jueces.

Sería bueno, que se vieran las últimas encuestas y como hoy tenemos una mayor respetabilidad en los sondeos de opinión que hemos tenido en otros tiempos. Este es un parlamento que es una bella floritura de una democracia, hoy representada en hombres y mujeres de todos los niveles sociales, de todas las procedencias étnicas que debe ser respetado, nos enorgullecemos del Congreso que tenemos hoy y también de algo queridas y queridos senadores muchas veces nos han dicho algunos teóricos fantasiosos que una democracia como la nuestra deberían tener una sola cámara. La mayor expresión de una democracia es la bicameralidad las cámaras se miran de reojo, se quieren y se odian se corrige y complementan la labor de observar por la Nación el mejor camino de sus propuestas.

Lo está demostrando el Congreso de la República y por eso esta república democrática bicentenaria tiene cimientos inconmovibles, señor Ministro del Interior, se equivocan los que creen que nos van a demoler la República y la democracia.Tengo como presidente del Congreso por supuesto observar una posición que entienda la armonía como el primer presupuesto que allí este hemiciclo, pero también a nombre de este Parlamento de su tradición democrática y de nuestra nación tenía que enfrentar la posición desmedida, desproporcionada e incomprensible del presidente colombiano.

También quiero decir para terminar. Quiero que esta frase la fijen claramente todos. Las armas de nuestras fuerzas son de la Nación, no de un gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar, esa tradición de esta democracia que representamos se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la Nación y de la democracia.