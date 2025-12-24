    • Judicial Nacional

    Caen seis integrantes de red delictiva señalada de enviar viajeros a España con cocaína oculta en equipajes y prendas de vestir

    –Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a seis de presuntos integrantes una red delictiva autodenominada ‘Los Combita’ señalados de contactar a ciudadanos nacionales y extranjeros que viajarían España para convencerlos de llevar cargamentos de cocaína ocultos en maletas doble fondo o en prendas de vestir. Las personas que aceptaban recibían los alijos en los baños ubicados en inmediaciones de las salas de abordaje del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y posteriormente intentaban salir rumbo a Europa.

    En el curso de la investigación se acreditaron eventos delictivos que involucran a viajeros que pretendían volar a Valencia (España) y fueron descubiertos por las autoridades antes de ingresar a las aeronaves.

    De otra parte, se conoció que ‘Los Cómbita’ también estarían implicados en el acopio y distribución de sustancias ilícitas en las localidades de Usaquén y San Cristóbal Sur, en Bogotá. Con su actuar delincuencial habrían invadido sectores públicos y afectado los entornos de, por lo menos, 13 colegios.

    Dos de los detenidos son Hernán Francisco Jiménez Tinjaca, alias Pacho, y Francy Eliana Morales Ayala, alias Anabel, quienes serían los encargados de coordinar todo lo relacionado con los envíos de cocaína a España.

    Los otros fueron identificados como Gabriel Tayak Monar, alias El Paisa; Yuli Marcela Flores Prugache, Ana Evidalia Jiménez Tinjaca y María Elizabeth Jiménez Tinjaca, señalados de adquirir, dosificar y comercializar los narcóticos.

    Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá imputó a estas seis personas los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    Los capturados, a los que les incautaron diferentes cantidades de cocaína, bazuco y marihuana, elementos para dosificar y empacar los estupefacientes, una pistola traumática, dinero en efectivo y cinco celulares, no aceptaron cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, deberán cumplir medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

