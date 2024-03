Para reducir accidentes la Agencia Nacional de Seguridad Víal fortaleció la campaña «Viaja seguro por la vías de Cundinamarca y Bogotá en esta Semana Santa»

Como parte de una articulación interinstitucional entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), autoridades nacionales y locales, así como la ciudadanía que se moviliza durante la Semana Santa por las vías del país se implementan diferentes acciones focalizadas de control y pedagogía, con el fin de prevenir y reducir la siniestralidad vial durante esta época del año.

En este sentido, el sector Transporte emitió circular a las autoridades y organismos de tránsito para la ejecución de medidas pedagógicas, de vigilancia y control, para el cumplimiento de las normas de tránsito en materia de seguridad vial, con enfoque seguro, durante la Semana Mayor.

La comunicación contiene la identificación que realizó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Observatorio de Seguridad Vial sobre los 29 corredores viales con alta siniestralidad y sobre los cuales se recomienda ejercer especial vigilancia y control en pro de salvaguardar la vida de las colombianas y colombianos en las vías, durante la temporada de Semana Santa.

“Contamos con el apoyo de las entidades y autoridades en el incremento de manera

regionalizada de sus acciones operativas de control; desde la ANSV estamos acompañando con nuestro equipo técnico y de pedagogía a los territorios.

En el caso de Bogotá y Cundinamarca con nuestro programa ‘Motodestrezas’ incentivamos la conducción segura de motociclistas que son los actores viales que más fallecen en las vías. Hemos entregado como incentivo a la sensibilización, elementos de protección personal como cascos y chalecos reflectivos”, precisó Darío

Rincón, director de Comportamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el desarrollo del punto pedagógico instalado en la vía Bogotá – Villeta.

Bogotá y Cundinamarca hacen parte de los territorios priorizados durante esta Semana Santa por ser parte de las zonas con mayor número de fatalidades durante la Semana Santa del año anterior.

La capital del país registró 18 fatalidades en 2023 y por su parte el departamento de Cundinamarca 17.

Facatativá, Madrid, Soacha, Girardot, Fusagasugá, Villeta, Chocontá, hacen parte de los municipios donde se presentaron fallecidos por siniestros viales.

Por otro lado, según datos preliminares del Observatorio de la ANSV, entre enero y febrero de este 2024, en Bogotá se registran 112 fallecidos por siniestros viales y el

caso de Cundinamarca otros 96 fallecidos.

La ANSV se encuentra en diferentes ciudades y municipios del país desarrollando jornadas para promover el buen comportamiento en las vías.

“Uno muchas veces va en carretera y dice ¡otra vez me va a parar el tránsito, será tiempo perdido!, pero hoy quiero valorar la labor que están haciendo, más que ganado el tiempo que se toman para enseñarnos sobre el respeto a las normas y cómo debemos usar nuestros elementos de protección; hoy me voy contento porque me dieron un casco certificado”, aseguró el motociclista José Wilson Henao Pulido, quien iba con destino a La Dorada.

“Soy acompañante de moto hace más de quince años y quiero invitar hoy a todas las personas que en esta Semana Santa conduzcan con mucha precaución, no tomen si van a manejar y no excedan la velocidad”, comentó Luz Fuentes, quien llegó con su esposo al punto pedagógico y recibió un nuevo casco para proteger su vida