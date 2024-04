La Nueva EPS también fue intervenida; Supersalud garantiza continuidad en la atención de sus 10.9 millones de afiliados

–En menos de 24 horas la Superintendencia Nacional de Salud anunció la intervención forzosa de dos EPS, ambas por la misma causa: problemas financieros e incumplimiento de sus funciones con perjuicio de sus usuarios. Después de Sanitas, el organismo tomó el control de la Nueva EPS, la más grande del país, con 10.9 millones de afiliados.

Según lo notifico el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal en rueda de prensa, la Nueva EPS “no cumple con los requisitos habilitadores para ejercer el patrimonio adecuado y el régimen especial de reservas técnicas”.

Al igual que Sanitas, la Nueva EPS registró un aumento en las quejas de los usuarios y el incremento de las deudas con los hospitales, clínicas y proveedores, advirtió el funcionario.

Con la intervención, la Supersalud determinó además la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional, luego de evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual, advirtió, pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada de 10 millones 900 mil afiliados.

Al igual que Sanitas, la Nueva EPS ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud, lo cual ha incidido en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada.

El Supersalud también notificó que se removió al representante legal y a la junta directiva de la Nueva EPS y designó a Jesús Alberto Rincón Ramírez como el nuevo agente interventor que deberá administrar la entidad para evitar que caiga en el “colapso financiero”.

El pasado 13 de marzo, el Gobierno tomó el control de esta operadora de salud, al imponer al sindicalista Aldo Cadena como presidente, tumbando a José Fernando Cardona, quien llevaba 14 años al frente de la Nueva EPS.

El superintendente aclaró que la intervención de esta EPS no se traducirá en despido de trabajadores y menos en liquidación de estas entidades y garantizó que los servicios de salud se seguirán prestando con normalidad a los afiliados.

«Esto no significa que se vaya a despedir a alguna persona que trabaja dentro de las EPS, eso no significa que se vaya a liquidar alguna de las EPS, esto no significa que se vaya a vulnerar o afectar la prestación del servicio con la población colombiana. Al contrario, una vez la Supersalud identifica las irregularidades, es que se toma esta medida preventiva para evitar la liquidación», afirmó el Superintendente Luis Carlos Leal.